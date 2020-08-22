Son dakika: KPSS sınav yerleri belli oldu mu? 2020 Lisans KPSS sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak?
Son dakika... KPSS sınav giriş yerleri ne zaman belli olacak? ÖSYM tarafından gerçekleştirilen Lisans KPSS sınavının başvuruları tamamlandı. Başvuru işlemlerini gerçekleştiren adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini merak ediyor. Konu ile ilgili son gelişmeleri ahaber.com.tr'den takip edebilirsiniz. Peki, KPSS sınav yerleri belli oldu mu? 2020 Lisans KPSS sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak? İşte merak edilenler...
Son dakika... KPSS sınav yerleri belli oldu mu? Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilecek Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın (KPSS) lisans oturumları içimn geri sayım başladı. Kamuya personel olarak atanmak isteyen vatandaşlar, 2002 KPSS Lisans puanı ile tercih yapmak istiyorlar. Uzun süredir sınav hazırlanan öğrenciler sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınav giriş belgesinin ne zaman yayınlanacağını araştırıyor. Peki, KPSS sınav yerleri belli oldu mu? 2020 Lisans KPSS sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak? İşte cevaplar...
KPSS SINAV YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
2020 KPSS sınav giriş yerlerinin hangi gün açıklanacağı henüz belli olmadı. Ahaber.com.tr olarak araştırdığımız bilgilere göre, ÖSYM tarafından gerçekleştirilen sınavların giriş belgeleri, sınav tarihinden 1-2 hafta öncesinde erişime açılıyor. Buna göre, 2020 KPSS sınav giriş yerlerinin 24 Ağustos - 5 Eylül tarihleri arasında açıklanması bekleniyor.
KPSS LİSANS VE ÖABT SINAVI NE ZAMAN?
ÖSYM'nin yayımladığı sınav takvimine göre, KPSS sınavları şu tarihlerde yapılacak:
2020-KPSS Lisans (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR, EĞİTİM BİLİMLERİ): 6 Eylül 2020
2020-KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 1. gün: 12 Eylül 2020
2020-KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 2. gün: 13 Eylül 2020
2020-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT): 20 Eylül 2020
2020-KPSS ÖN LİSANS NE ZAMAN?
Başvuru: 21 Ağustos - 2 Eylül 2020
Geç Başvuru: 10-11 Eylül 2020
Sınav: 15 Ekim 2020
Sonuç: 26 Kasım 2020
2020-KPSS LİSANS (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR, EĞİTİM BİLİMLERİ) NE ZAMAN?
Başvuru: 30 Haziran - 13 Temmuz 2020
Geç Başvuru: 22-23 Temmuz 2020
Sınav: 6 Eylül 2020
Sonuç: 22 Ekim 2020
2020-KPSS LİSANS (ALAN BİLGİSİ) NE ZAMAN?
Başvuru: 30 Haziran - 13 Temmuz 2020
Geç Başvuru: 22-23 Temmuz 2020
Sınav: 12-13 Eylül 2020
Sonuç: 22 Ekim 2020
2020-KPSS ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ (ÖABT) NE ZAMAN?
Başvuru: 30 Haziran - 13 Temmuz 2020
Geç Başvuru: 22-23 Temmuz 2020
Sınav: 20 Eylül 2020
Sonuç: 22 Ekim 2020
2020-KPSS ÖRTAÖĞRETİM NE ZAMAN?
Başvuru: 15 - 30 Eylül 2020
Geç Başvuru: 8-9 Ekim 2020
Sınav: 22 Kasım 2020
Sonuç: 24 Aralık 2020
2020 EKPSS NE ZAMAN?
Başvuru: 24 Ocak - 12 Şubat 2020
Geç Başvuru: 11-12 Mart 2020
Sınav: 11 Ekim 2020
Sonuç: 12 Kasım 2020