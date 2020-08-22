Son dakika: KPSS sınav yerleri belli oldu mu? 2020 Lisans KPSS sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak?

Son dakika... KPSS sınav yerleri belli oldu mu? Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilecek Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın (KPSS) lisans oturumları içimn geri sayım başladı. Kamuya personel olarak atanmak isteyen vatandaşlar, 2002 KPSS Lisans puanı ile tercih yapmak istiyorlar. Uzun süredir sınav hazırlanan öğrenciler sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınav giriş belgesinin ne zaman yayınlanacağını araştırıyor. Peki, KPSS sınav yerleri belli oldu mu? 2020 Lisans KPSS sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak? İşte cevaplar...

KPSS SINAV YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2020 KPSS sınav giriş yerlerinin hangi gün açıklanacağı henüz belli olmadı. Ahaber.com.tr olarak araştırdığımız bilgilere göre, ÖSYM tarafından gerçekleştirilen sınavların giriş belgeleri, sınav tarihinden 1-2 hafta öncesinde erişime açılıyor. Buna göre, 2020 KPSS sınav giriş yerlerinin 24 Ağustos - 5 Eylül tarihleri arasında açıklanması bekleniyor.