Piyasalar Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini bekliyor. Peki bu müjde doğal gaz ya da petrol mü? Açıklanmasına saatler kala tahminler müjdenin enerji konusunda olduğu yönünde. Bütün işaretler o noktayı gösteriyor ve önemli bir rezerv bulunduğu söyleniyor. Fatih Gemisi Romanya-Bulgaristan-Türkiye'nin münhasır ekonomik bölge sınırında o üçgen içerisinde çalışmalarını sürdürüyor. Bulunan rezervin çok önemli olduğu Türkiye'nin 30-40 yıllık enerji ihtiyacını karşılayacağı hatta belki ihracat imkanının bile çıkabileceği konusunda görüşler var. Bu durum eğer böyle gerçekleşirse gelecekte nasıl bir Türkiye ekonomisi görülüyor? Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Tolga Dağlaroğlu, A Haber canlı yayınında değerlendirdi.