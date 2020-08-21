ÖSYM 2020: KPSS ön lisans başvuru nasıl yapılır? Sınav ücreti ne kadar? KPSS ücreti hangi bankaya yatırılacak?
KPSS ön lisans başvuruları başladı. 2020 yılına ilişkin KPSS ön lisans başvurularını gerçekleştirecek adaylar, başvuruya ilişkin detayları araştırmaya başladı. ÖSYM tarafından yayımlanan başvuru kılavuzu ile merak edilen sorular yanıt buldu. Başvuru öncesinde adayların HES kodunu almış olması gerekiyor. KPSS ön lisans başvuru işlemlerine ilişkin detaylara ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, KPSS ön lisans başvuru nasıl yapılır? Sınav ücreti ne kadar? KPSS ücreti hangi bankaya yatırılacak? İşte cevaplar...
KPSS ön lisans başvuru nasıl yapılır? Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2020 KPSS ön lisans başvuruları 21 Ağustos'ta başladı. Kamuda personel olarak görev almak isteyen ön lisans mezunu vatandaşlar, başvuruların nasıl yapılacağını araştırıyor. ÖSYM'nin yayımladığı kılavuz ile detaylar belli oldu. Peki, KPSS ön lisans başvuru nasıl yapılır? Sınav ücreti ne kadar? KPSS ücreti hangi bankaya yatırılacak? İşte merak edilenler...
KPSS ÖN LİSANS BAŞVURU NASIL YAPILIR?
Başvurular 21 Ağustos - 02 Eylül 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Adaylar HES kodu ile birlikte başvurularını ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresi üzerinden yapabilecek. Başvuruların ardından sınav ücreti yatırılarak başvurular tamamlanacak.
HES KODU ŞARTI
Sınava başvuruda HES kodu bilgisi alınacağından adayların ,sınava başvuru işlemi yapmadan veya başvuru için başvuru merkezlerine gitmeden önce HES kodunu edinmiş olmaları gerekmektedir. Adaylar, HES kodunun nasıl edinileceği bilgisine Sağlık Bakanlığının https://hayatevesigar.saglik.gov.tr internet adresinden ulaşabilecekler.
KPSS ÖN LİSANS NE ZAMAN?
2020 KPSS ön lisans sınavı 25 Ekim 2020 tarihinde gerçekleştirilecek. Sınav saat 10.15'te başlayacak ve adaylara cevaplamaları için 130 dakika verilecek.
Sınav sonuçları 26 Kasım 2020 tarihinde açıklanacak.
KPSS SINAV ÜCRETİ NE KADAR, HANGİ BANKAYA YATIRILACAK?
KPSS sınav ücreti 80,00 TL olup aşağıdaki bankalara yatırılacaktır.
* Akbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)
* Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)
* Finansbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)
* Kuveyt Türk Katılım Bankası'nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)
* Halkbank ATM, internetbankacılığı ve şubeler
* ING Bank'ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)
* Vakıf Katılım Bankası'nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)
* Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM'den ücret yatırılmaz.)
KPSS PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?
Sınavda yer alan her test kendi içinde değerlendirmeye tabi tutulacaktır. Her testte, örneğin Genel Yetenek'te, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar bulunacak, bu puanların ortalama ve standart sapmaları kullanılarak standart puanlar hesaplanacaktır.
Bir testte, en az 1ham puanı (net) bulunmayan adaylar bu test için yapılacak hesaplamalara alınmayacaklar ve bu adaylara bu test için standart puan hesaplanmayacaktır. Buna göre bir adayın KPSS puanının hesaplanabilmesi için Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinin her ikisinden de en az 1 ham puanı(1 net) olması gerekmektedir.
Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinden elde edilen standart puanlar ağırlıklandırılarak KPSS puanları hesaplanacaktır. KPSS puanları içinde Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinin her birinin ağırlığı 0,5 olacaktır.Bu ağırlıklara göre, testlerden elde edilen standart puanlar kullanılarak ağırlıklı standart puanlar (ASP) hesaplanacaktır. Bir aday için herhangi bir ASP'nin hesaplanabilmesi için bu adayın söz konusu ASP'nin hesaplanmasına dahil edilen testlerin her birinden standart puanı olması gerekir.
Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır.
Adayların ASP'leri kullanılarak, ön lisans düzeyi içinKPSSP93 puanları hesaplanacaktır. KPSS puanlarının hesaplanmasında aşağıdaki formül kullanılacaktır. Böylece her KPSS puan türü için 100 üzerinden KPSS puan dağılımı elde edilmiş olacaktır. B Grubu Kadrolara yerleştirme ÖSYM tarafından KPSS puanları esas alınarak yapılacaktır.