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Son dakika: İletişim Başkanı Fahrettin Altun Başkan Erdoğan'ın fotoğrafını 'Müjdeler olsun' diye paylaştı

Son dakika haberi... İletişim Başkanı , Twitter hesabından "Memleketimiz için, gelecek nesiller için duyguda biriz. Sevinçte biriz. Hüzünde biriz. Bugün bir müjdemiz var. Heyecanda biriz. Müjdeler olsun." paylaşımında bulundu.

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Giriş Tarihi: 21.08.2020 Güncelleme Tarihi: 21.08.2020
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Son dakika: İletişim Başkanı Fahrettin Altun Başkan Erdoğan'ın fotoğrafını 'Müjdeler olsun' diye paylaştı

İletişim Başkanı Altun'un Twitter'dan yaptığı paylaşım şöyle:

"Memleketimiz için, gelecek nesiller için duyguda biriz. Sevinçte biriz. Hüzünde biriz. Bugün bir müjdemiz var. Heyecanda biriz. #MüjdelerOlsun"



Kısa bir süre önce de Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan bir paylaşım gelmişti. Bakan Albayrak da "Surda bir gedik açtık mukaddes mi mukaddes, Ey kahpe rüzgar artık ne yandan esersen es!" ifadelerini kullanmış ve #MüjdelerOlsun etiketini eklemişti.

Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak müjdeler olsun diyerek paylaştı SON DAKİKA: HAZİNE VE MALİYE BAKANI BERAT ALBAYRAK 'MÜJDELER OLSUN' DİYEREK PAYLAŞTI

Son dakika: İletişim Başkanı Fahrettin Altundan dikkat çeken Başkan Erdoğan paylaşımı SON DAKİKA: İLETİŞİM BAŞKANI FAHRETTİN ALTUN'DAN DİKKAT ÇEKEN BAŞKAN ERDOĞAN PAYLAŞIMI

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