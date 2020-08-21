Başkan Erdoğan tarihi müjdeyi böyle verdi! Tüm dünyanın gözü buradaydı

TÜRKİYE TARİHİNİN EN BÜYÜK DOĞAL GAZ KEŞFİNİ KARADENİZ'DE GERÇEKLEŞTİRDİ

Biz hep önce insan dedik, önce dostluk-kardeşlik dedik. Hep önce mazlumlar ve mağdurlar dedik. Önce hak, hukuk, adalet dedik. İnsanlık bizde petrol onlarda kalmış olabilir, işte rabbim bize bambaşka bir yerde görülmedik zenginlikte bir kapı açtı. Yarın benzer kapılar başka yerlerde de önümüze açılacaktır.