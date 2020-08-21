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Başkan Erdoğan tarihi müjdeyi böyle verdi! Tüm dünyanın gözü buradaydı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan İstanbul Dolmabahçe'de Türkiye'nin günlerdir beklediği müjdeyi verdi. Başkan Erdoğan Fatih sondaj gemisinin Karadeniz'de tarihin en büyük doğalgaz rezervini bulduğunu açıkladı. Başkan Erdoğan 320 milyar metreküp doğalgaz rezervinin müjdesini paylaştı.

Giriş Tarihi: 21.08.2020 15:33 Güncelleme Tarihi: 21.08.2020 15:37
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Başkan Erdoğan tarihi müjdeyi böyle verdi! Tüm dünyanın gözü buradaydı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde tüm Türkiye'nin beklediği büyük müjdeyi açıkladı. Başkan Erdoğan, "Türkiye, tarihinin en büyük doğalgaz keşfini Karadeniz'de gerçekleştirdi." dedi.

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Başkan Erdoğan tarihi müjdeyi böyle verdi! Tüm dünyanın gözü buradaydı

TÜRKİYE TARİHİNİN EN BÜYÜK DOĞAL GAZ KEŞFİNİ KARADENİZ'DE GERÇEKLEŞTİRDİ
Biz hep önce insan dedik, önce dostluk-kardeşlik dedik. Hep önce mazlumlar ve mağdurlar dedik. Önce hak, hukuk, adalet dedik. İnsanlık bizde petrol onlarda kalmış olabilir, işte rabbim bize bambaşka bir yerde görülmedik zenginlikte bir kapı açtı. Yarın benzer kapılar başka yerlerde de önümüze açılacaktır.

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Başkan Erdoğan tarihi müjdeyi böyle verdi! Tüm dünyanın gözü buradaydı

Yüzlerce milyon dolarlık arama faaliyetleri sonunda üç beş sayfalk rapor dışında hiçbir şey geçmedi. Kimsenin günahını almıyoruz. Belkide gerçekten aradılar, ama bulamadılar.

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Başkan Erdoğan tarihi müjdeyi böyle verdi! Tüm dünyanın gözü buradaydı

Ama sonunda biz bu şekilde yürüyemeyeceğimizi gördük. Bu tür çalışmaların kiralam yöntemiyle değil, doğrudan milli kuruluşlarımız aracılığıyla yürütülmesini kararlaştırdık.

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Başkan Erdoğan tarihi müjdeyi böyle verdi! Tüm dünyanın gözü buradaydı

Ülkemizin milli enerji ve maden politikasını 2017'de yeni baştan belirledik.

O dönem Berat Albayrak ile ardından gelen Fatih Dönmez kardeşimiz bu politikayı kararlılıkla uyguladılar.