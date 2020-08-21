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Başkan Erdoğan tarihi müjdeyi böyle verdi! Tüm dünyanın gözü buradaydı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan İstanbul Dolmabahçe'de Türkiye'nin günlerdir beklediği müjdeyi verdi. Başkan Erdoğan Fatih sondaj gemisinin Karadeniz'de tarihin en büyük doğalgaz rezervini bulduğunu açıkladı. Başkan Erdoğan 320 milyar metreküp doğalgaz rezervinin müjdesini paylaştı.
Giriş Tarihi: 21.08.2020 15:33Güncelleme Tarihi: 21.08.2020 15:37