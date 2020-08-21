İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Yaşasın tam bağımsız güçlü ve müreffeh Türkiye
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Fatih Sondaj Gemisi'nin Karadeniz'de bulduğu doğalgaz hakk��nda paylaşımda bulundu. Fahrettin Altun yaptığı açıklamada, "YAŞASIN TAM BAĞIMSIZ, GÜÇLÜ VE MÜREFFEH TÜRKİYE!" ifadelerini kullandı.
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Resmi Twitter hesabından Karadeniz'de bulunan doğalgaz hakkında paylaşımda bulunan İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Bugün milletçe yeni bir çağın eşiğindeyiz. Şimdi Mavi Vatan ülküsü etrafında BÜYÜK TÜRKİYE olarak daha sıkı kenetlenecek, kardeşlik destanımıza yeni sayfalar ekleyeceğiz. Kardeşliğimiz pekiştikçe ekmeğimiz büyüyecek. YAŞASIN TAM BAĞIMSIZ, GÜÇLÜ VE MÜREFFEH TÜRKİYE!" ifadelerine yer verdi.
Detaylar gelecek...