İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Yaşasın tam bağımsız güçlü ve müreffeh Türkiye

Resmi Twitter hesabından Karadeniz'de bulunan doğalgaz hakkında paylaşımda bulunan İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Bugün milletçe yeni bir çağın eşiğindeyiz. Şimdi Mavi Vatan ülküsü etrafında BÜYÜK TÜRKİYE olarak daha sıkı kenetlenecek, kardeşlik destanımıza yeni sayfalar ekleyeceğiz. Kardeşliğimiz pekiştikçe ekmeğimiz büyüyecek. YAŞASIN TAM BAĞIMSIZ, GÜÇLÜ VE MÜREFFEH TÜRKİYE!" ifadelerine yer verdi.

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