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Joe Biden'ın FETÖ ile bağlantıları ortaya çıkıyor!

Son dakika haberine göre; Türkiye ile ilgili skandal açıklamalarıyla büyük tepki çeken Joe Biden'ın, FETÖ'yle yakın bağlantıları tek tek açığa çıkıyor. Sabah Gazetesi'nden Kenan Kıran'ın haberine göre; Biden'ın, FETÖ'nün ABD'deki çatı örgütlerinden Pasifik Enstitüsü yöneticisi Mahmut Altun'la ilişkisi bulunuyor. Altun'un FETÖ ile Biden arasında aracılık yaptığı ifade ediliyor.

Giriş Tarihi: 20.08.2020 11:57 Güncelleme Tarihi: 20.08.2020 11:59
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Joe Biden'ın FETÖ ile bağlantıları ortaya çıkıyor!

ABD başkan adayı Joe Biden'ın Türkiye'de muhalefete destek vererek iktidarı değiştirme planıyla ilgili açıklamalarıyla ilgili tartışma sürerken, Biden'in Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile olan bağı da gün yüzüne çıkıyor.

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Joe Biden'ın FETÖ ile bağlantıları ortaya çıkıyor!

Biden'ın, 2012'de organize ettiği noel resepsiyonuna ABD'deki Türkler'den sadece FETÖ ABD İmamı Faruk Taban ve FETÖ firarisi Bayrock Stone şirketi sahibi Burak Yeneroğlu'nu davet etmişti. Biden'ın bu ikilinin yanı sıra FETÖ firarisi ve ABD'deki finansal işlerinde ve lobicilik süreçlerinde önemli roller oynayan Kemal Öksüz'le fotoğrafı bulunuyor.

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Joe Biden'ın FETÖ ile bağlantıları ortaya çıkıyor!

Biden'ın FETÖ'nün Amerika'daki çatı örgütlerinden Pasifik Enstitüsü Silikon Vadisi şubesinin başkanlığını yürüten Mahmut Altun'la da yakın ilişkisi bulunuyor.

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Joe Biden'ın FETÖ ile bağlantıları ortaya çıkıyor!

Altun'un Biden ile FETÖ arasında aracılık yaptığı ifade ediliyor. Altun'un, başkanlığını yaptığı örgüt Santa Clara kentine bağlı Sunnyvale semtinde bulunuyor.

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Joe Biden'ın FETÖ ile bağlantıları ortaya çıkıyor!

Altun, FETÖ'nün ABD yapılanmasında yer alıyor ve Pasifik Enstitüsü üzerinden FETÖ'nün ABD yapılanmasında önemli bir yer tutan lobicilik faaliyetlerini yürütüyor.