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Joe Biden'ın FETÖ ile bağlantıları ortaya çıkıyor!
Son dakika haberine göre; Türkiye ile ilgili skandal açıklamalarıyla büyük tepki çeken Joe Biden'ın, FETÖ'yle yakın bağlantıları tek tek açığa çıkıyor. Sabah Gazetesi'nden Kenan Kıran'ın haberine göre; Biden'ın, FETÖ'nün ABD'deki çatı örgütlerinden Pasifik Enstitüsü yöneticisi Mahmut Altun'la ilişkisi bulunuyor. Altun'un FETÖ ile Biden arasında aracılık yaptığı ifade ediliyor.
Giriş Tarihi: 20.08.2020 11:57 Güncelleme Tarihi: 20.08.2020 11:59
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