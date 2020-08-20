Joe Biden'ın FETÖ ile bağlantıları ortaya çıkıyor!

Son dakika haberine göre; Türkiye ile ilgili skandal açıklamalarıyla büyük tepki çeken Joe Biden'ın, FETÖ'yle yakın bağlantıları tek tek açığa çıkıyor. Sabah Gazetesi'nden Kenan Kıran'ın haberine göre; Biden'ın, FETÖ'nün ABD'deki çatı örgütlerinden Pasifik Enstitüsü yöneticisi Mahmut Altun'la ilişkisi bulunuyor. Altun'un FETÖ ile Biden arasında aracılık yaptığı ifade ediliyor.

Giriş Tarihi: 20.08.2020 11:57 Güncelleme Tarihi: 20.08.2020 11:59 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





ABONE OL