Beşiktaş Belediyesi'nin 13 milyonluk vurgununun izi sürüldü!









APARTMAN DAİRESİ ÇIKTI

Teminat mektupları sahte çıkınca belediye içindeki komisyonun suç duyurusuyla ihaleye girmeleri yasaklanan firma, skandalın ardından adresini değiştirmişti. Belediyenin kayıtlarında ikinci bir adres vardı. SABAH o adresin de izini sürdü. Firma bu defa "İkitelli Organize Sanayi Mahallesi Fatih Sanayi Sitesi 7/B Blok Kat1" adresini yazmıştı. Ancak buraya da geldiğimizde, aynı ilk adreste olduğu gibi yıllardır burada faaliyet gösteren başka firma yetkilileri çıktı. Firma yetkilileri, "Unosit Otomotiv adlı bir firma duymadık. Bunu yapanlar dolandırıcı olabilir" diyerek tepki gösterdi.

Son olarak şirketin İstanbul Ticaret Odası'nda kayıtlı olan Avcılar'daki adresine gittik. "Merkez Mahallesi, Ahmet Taner Kışlalı Caddesi, İsmailbey Apt. No: 17/6" olarak görünen adresin de ailelerin oturduğu dairelerin bulunduğu apartman olduğu ortaya çıktı.

Sabah