Emniyet Genel Müdürlüğü açıklamasında; "10 Temmuz 2020 tarihli Cumhuriyet Gazetesi'nde İstanbul Emniyet Müdürlüğündeki atamalarla ilgili olarak yayınlanan haber üzerine, Teşkilatımızca aşağıdaki açıklamanın yapılmasına gerek duyulmuştur." ifadelerine yer verildi.



ATALAMALAR 8 TEMMUZ'DA YAPILDI

Açıklamada, "Emniyet Genel Müdürlüğünce mevzuat gereği her yıl yapılan Emniyet Müdürü ve Emniyet Amiri rütbesindeki personelin 2020 yılı atamaları 8 Temmuz 2020 tarihinde gerçekleştirilmiştir." denildi.







"KENDİ İSTEKLERİ DOĞRULTUSUNDA ATANDILAR"



Emniyet Genel Müdürlüğü, yalan habere dellileri ile sunduğu yanıtta şu ifadeleri kullandı;

"Bu kapsamda 2. Sınıf Emniyet Müdürü, 3. Sınıf Emniyet Müdürü, 4. Sınıf Emniyet Müdürü ve Emniyet Amiri rütbesindeki (627) personel; bulundukları illerde görev sürelerini doldurması, doğu görevi sıralarının gelmesi, birimlerimizin talepleri ve ihtiyaçları ile bazı personelimizin de kendi istekleri doğrultusunda atamaya tabi tutulmuşlardır.





ATAMALAR NASIL YAPILDI?

Bu doğrultuda İstanbul'dan (51), Ankara'dan (33), İzmir'den (30), Antalya'dan (25), Adana'dan (14), Mersin'den ise (10) personel, yukarıda sayılan hususların yanı sıra, bulundukları illerde hizmet sürelerinin çok üzerinde, toplamda 10 yıl ile 26 yıl arasında değişen sürelerde görev yapmalarından dolayı bu illerde yönetici yoğunluğu oluşmuş, söz konusu atamalarla Anadolu illerinde yaşanan yönetici ihtiyacının giderilmesini teminen bu illerden Anadolu illerine görevlendirme gerçekleştirilmiştir. İstanbul'dan (51) yönetici meslektaşımızın diğer illere atanmasına karşın (10) yönetici meslektaşımızın İstanbul iline atanması sağlanmıştır. Ayrıca Ankara'ya (7), İzmir'e (2), Antalya'ya (1), Adana'ya (8), Mersin'e ise (3) rütbeli mesai arkadaşımızın ataması yapılmıştır.



"SÜREKLİ YALAN HABERLER ÜRETİYORLAR..."

Gerçekleştirilen atama işlemi yukarıda belirtilen hususlar doğrultusunda yapılmış olup, ülkemizin huzur ve güvenliğini sağlamakla mükellef Emniyet Genel Müdürlüğü ve diğer güvenlik birimlerimizle ilgili bahse konu gazetede kasıtlı, mesnedi olmayan sürekli yalan haberler üretildiğinden hukuki haklarımızı saklı tutuyor, kamuoyuna doğru bilgiyi vermeyi görev addediyoruz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."