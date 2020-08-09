Selahattin Demirtaş'ın buzdolabı talebi iddialarına Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan cevap!

Sezgin Tanrıkulu PKK'nın meclisteki kolu olan HDP'nin eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın buzdolabı talebinin reddedildiği yalanında bulundu.

Gördükleri her açıklamayı manşete taşımayı habercilik zanneden CHP yandaşı medya Tanrıkulu'nun bu gerçek dışı açıklamalarını hükümeti eleştirerek servis etti.

Başkan Erdoğan'ın buzdolabı satışları hakkına söylediklerine atıfta bulunarak yalanı manşet yapan TELE1 "Erdoğan'ın övündüğü buzdolabını Selahattin Demirtaş'a çok görmüşler" başlığını kullandı.

CHP'nin medyası olarak bilinen bir diğer site Halk TV ise "Günün ayıbı: Demirtaş'a buzdolabı yok" diye yazdı.

Öte yandan Gazete duvar ise "Selahattin Demirtaş'a buzdolabı yok" dedi.

BAŞSAVCILIK YALANLARI ÇÜRÜTTÜ!

Terör sevici Sezgin Tanrıkulu'nun yalanına ortak olarak algı operasyonu yapılmasının ardından Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan konuyla ilgili açıklama geldi.

Başsavcılık açıklamasında, "Edirne F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunan her odada hükümlü ve tutuklunun talebi doğrultusunda 1 adet buzdolabı bulundurulmaktadır. İlgilinin odasında da isteği doğrultusunda 1 adet buzdolabı bulunmakta olup, kendisinin 2. buzdolabı talebi yönetmelik gereğince ceza infaz kurumu yönetimi tarafından uygun görülmemiştir." İfadelerini kullandı.

Açıklamada şu şekilde:

Bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya hesaplarında Edirne Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda tutuklu olarak bulanan Selahattin Demirtaş'ın odasında buzdolabı bulunmadığı, buzdolabı alma talebinin ceza infaz kurumu idaresince reddedildiğine dair yer alan haberler ve paylaşımlara ilişkin bir basın açıklaması yapılması gereği duyulmuştur.

Edirne F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunan her odada hükümlü ve tutuklunun talebi doğrultusunda 1 adet buzdolabı bulundurulmaktadır. İlgilinin odasında da isteği doğrultusunda 1 adet buzdolabı bulunmakta olup, kendisinin 2. buzdolabı talebi yönetmelik gereğince ceza infaz kurumu yönetimi tarafından uygun görülmemiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.