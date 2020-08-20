Düden Şelalesi'nde 'kötü koku' şikayeti! Vatandaşlar CHP'li belediyeye isyan etti





'KOKUDAN DURULMUYOR'

Suya lağım, kimyasal atık, evsel ya da fabrika atığı karıştığından şüphelendiklerini söyleyen esnaf İsmail Epçin, benzer sorunu 6 yıl önce de yaşadıklarını ifade etti. Düden Şelalesi'nin hemen girişinde kuaför dükkanı işlettiğini belirten İsmail Epçin, "Sondajdan çıkan sudaki kötü koku bizi ve müşterilerimizi rahatsız ediyor. Dışarıda kokudan durulmuyor. Şelalenin aşağısındaki esnaf da bundan rahatsız. Böyle bir güzelliğe, böyle bir koku olmaması gerekir diye düşünüyorum" dedi.