İstanbul barajlarının doluluk oranında sert düşüş: Son 14 günde yüzde 4.57’lik azaldı!



İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, kente su sağlayan barajlardaki doluluk oranı 20 Ağustos 2019'da yüzde 62.27 iken, bu yılın aynı döneminde yüzde 50,78'e geriledi. Bu seviye 20 Ağustos 2014 yılında ölçülen yüzde 17,24 seviyesinden sonra son 10 yıl içerisinde aynı dönemde ölçülen en düşük ikinci seviye oldu. Öte yandan İstanbul'daki barajların son doluluk oranı ise şöyle ölçüldü;

"Ömerli yüzde 42.1, Pabuçdere yüzde 4.28, Sazlıdere yüzde 3.9, Büyükçekmece yüzde 9, Alibeyköy yüzde 1.5, Terkos yüzde 20.8, Kazandere yüzde 0.2, Elmalı yüzde 4.29, Darlık yüzde 20.1, Istrancalar yüzde 0.4."





