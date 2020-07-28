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Kanal pislikten görünmüyor koku pencere kapattırıyor! Fethiye’de şoke eden görüntüler

Sabah'tan Hayrettin Şaşmaz'ın haberine göre, 'nın ilçesinde bulunan ve dünyaca ünlü Çalış Plajı'nın olduğu Fethiye Körfezi'ne bağlantılı kanal pislikten adeta görünmüyor. Kanala yakın oturan mahalleli çevreye kötü koku yayan kanalın bir an önce temizlenmesi isteniyor.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 28.07.2020 Güncelleme Tarihi: 28.07.2020
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Kanal pislikten görünmüyor koku pencere kapattırıyor! Fethiye’de şoke eden görüntüler

Türkiye'nin gözde turizm merkezi Fethiye'de bulunan bir kanal, pisliğiyle pes dedirtti.

Kanal pislikten görünmüyor koku pencere kapattırıyor! Fethiye’de şoke eden görüntüler

Dünyaca ünlü Çalış Plajı'nın olduğu Fethiye Körfezi'ne bağlantılı kanal pislikten adeta görünmüyor.

Kanal pislikten görünmüyor koku pencere kapattırıyor! Fethiye’de şoke eden görüntüler

VATANDAŞ İSYAN ETTİ
Kanala yakın oturan mahalleli çevreye kötü koku yayan kanalın bir an önce temizlenmesi isteniyor.

Kanal pislikten görünmüyor koku pencere kapattırıyor! Fethiye’de şoke eden görüntüler

Vatandaş isyan ederek, "Kokudan çok rahatsız oluyoruz. Saat 22:30'da, bir de sabaha karşı iki defa arıtmadan öyle koku geliyor ki her tarafı kapatıyoruz, yetkililere sesleniyorum lütfen bir çare bulun" dedi.

Hayrettin Şaşmaz/SABAH

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