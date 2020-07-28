Kanal pislikten görünmüyor koku pencere kapattırıyor! Fethiye’de şoke eden görüntüler

Vatandaş isyan ederek, "Kokudan çok rahatsız oluyoruz. Saat 22:30'da, bir de sabaha karşı iki defa arıtmadan öyle koku geliyor ki her tarafı kapatıyoruz, yetkililere sesleniyorum lütfen bir çare bulun" dedi.

Hayrettin Şaşmaz/SABAH