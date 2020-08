Cebrail Can Kalaycı kimdir? Cebrail Can olayı nedir? Cebrail Kalaycı tutuklandı mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Kilis'te dershanede tanışdığı Hacer D. isimli kadını 7 yıl boyunca taciz eden Cebrail Kalaycı sosyal medyanın ilk sırasında yer alıyor. Hacer D. sürekli telefonla taciz ve tehdit mesajları aldığını iddia etti. Peki, Cebrail Can Kalaycı kimdir? Cebrail Can olayı nedir? Cebrail Kalaycı tutuklandı mı? Twitter'da gündem...

CEBRAİL CAN KALAYCI TUTUKLANDI MI?

Genç kadın sürekli telefonla taciz ve tehdit mesajları aldığını belirtirken, Kalaycı hakkındaki soruşturma dosyasının sürdüğü öğrenildi.