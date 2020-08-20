Cebrail Can Kalaycı kimdir? Cebrail Can olayı nedir? Cebrail Kalaycı tutuklandı mı? Twitter'da gündem...

KİLİS BAŞSAVCILIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Adı geçen Cebrail Can Kalaycı hakkında müşteki Hacer Demirer'e karşı tehdit, hakaret, cinsel taciz ve şantaj suçlarından yürütülen bir soruşturma dosyası var, bu dosyada şahıs hakkında imza atma şeklinde bir adli kontrol kararı verilmiş, bunun dışında aile mahkemesince 7.8.2020 tarihi itibariyle 6 ay uzaklaştırma kararı verilmiş, bu tedbirin ihlal edildiğine dair dosyaya yansıyan bir durum söz konusu olmamış, GSM kayıtlarına göre kişinin şu anda 60-70 adet aktif telefon hattı mevcut, sayı çok daha fazla ama bazılarını pasif hale getirmiş, şahıs psikolojik yönden değerlendirilmek üzere adli tıp şube müdürlüğüne gönderilmiş ve hakkında ağır depresyon nedeniyle davranışlarını yönlendirme yeteneğinin azıldığı şeklinde rapor düzenlenmiş, başsavcılık emniyet ve müşteki vekili ile irtibata geçip uzaklaştırma kararının ihlali ile ilgili gelişmeleri takip edecek.

Bunun dışında kişinin gözlem altına alınması (akıl hastanesi) ile ilgili karar alınabileceği iletildi. Çünkü adli tıp raporu zaten bir sağlık kurumuna yönlendirilmesi gerektiği şeklinde görüş bildirmiş. Ayrıca GSM hatları ile ilgili inceleme yapılacak.