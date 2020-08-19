19 Ağustos 2020, Çarşamba
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Son dakika: TSK ve MİT'ten PKK'ya Metina'da darbe! 8 terörist öldürüldü

Son dakika haberine göre; MSB, "Irak kuzeyindeki Metina bölgesinde saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 8 'lı terörist, hava harekatıyla etkisiz hale getirildi." açıklamsını yaptı.

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Giriş Tarihi: 19.08.2020 Güncelleme Tarihi: 19.08.2020
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Son dakika: TSK ve MİT'ten PKK'ya Metina'da darbe! 8 terörist öldürüldü

TSK'nın "en son terörist öldürülünceye kadar operasyonlar sürecek" parolası ile kararlı bir şekilde içeride ve dışarıda yaptığı harekatlar sürüyor.

O operasyonlardan birinden önemli bir haber geldi.

8 PKK'LI YOK EDİLDİ!

Milli Savunma Bakanlığından yapılan son dakika açıklamasında, "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ile Milli İstihbarat Teşkilatımızın koordineli çalışması sonucu, Irak kuzeyindeki Metina bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarımızla tespit edilen ve saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 8 PKK'lı terörist, hava harekatıyla etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.

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