19 Ağustos 2020, Çarşamba
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Fransa ve Hindistan'ın Ankara Büyükelçilerinden Başkan Erdoğan'a güven mektubu

Başkan , 'nın Ankara Büyükelçisi Herve Magro ve 'ın Ankara Büyükelçisi Sanjay 'yı kabul etti.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 19.08.2020
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Fransa ve Hindistan'ın Ankara Büyükelçilerinden Başkan Erdoğan'a güven mektubu

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Büyükelçi Herve Magro,Başkan Erdoğan'a güven mektubu sundu.

Magro'nun eşi ve bazı büyükelçilik mensuplarını Başkan Erdoğan'a takdiminin ardından, hatıra fotoğrafı çektirildi.

HİNDİSTAN'DAN GÜVEN MEKTUBU

Öte yandan Başkan , 'ın Ankara Büyükelçisi Sanjay 'yı kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki bugünkü kabulde, Büyükelçi Sanjay Kumar Panda, Başkan Erdoğan'a güven mektubu sundu.

Panda'nın, eşi ve bazı büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdiminin ardından, hatıra fotoğrafı çektirildi.

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