Fransa ve Hindistan'ın Ankara Büyükelçilerinden Başkan Erdoğan'a güven mektubu
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Herve Magro ve Hindistan'ın Ankara Büyükelçisi Sanjay Kumar Panda'yı kabul etti.
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Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Büyükelçi Herve Magro,Başkan Erdoğan'a güven mektubu sundu.
Magro'nun eşi ve bazı büyükelçilik mensuplarını Başkan Erdoğan'a takdiminin ardından, hatıra fotoğrafı çektirildi.
Öte yandan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Hindistan'ın Ankara Büyükelçisi Sanjay Kumar Panda'yı kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki bugünkü kabulde, Büyükelçi Sanjay Kumar Panda, Başkan Erdoğan'a güven mektubu sundu.
Panda'nın, eşi ve bazı büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdiminin ardından, hatıra fotoğrafı çektirildi.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Büyükelçi Herve Magro,Başkan Erdoğan'a güven mektubu sundu.
Magro'nun eşi ve bazı büyükelçilik mensuplarını Başkan Erdoğan'a takdiminin ardından, hatıra fotoğrafı çektirildi.
HİNDİSTAN'DAN GÜVEN MEKTUBU
Öte yandan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Hindistan'ın Ankara Büyükelçisi Sanjay Kumar Panda'yı kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki bugünkü kabulde, Büyükelçi Sanjay Kumar Panda, Başkan Erdoğan'a güven mektubu sundu.
Panda'nın, eşi ve bazı büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdiminin ardından, hatıra fotoğrafı çektirildi.