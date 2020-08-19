Başkan Erdoğan Bosna Hersek'in Ankara Büyükelçisi Adis Alagiç'i kabul etti
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Herve Magro ve Hindistan'ın Ankara Büyükelçisi Sanjay Kumar Panda'nın ardından Bosna Hersek'in Ankara Büyükelçisi Adis Alagiç'i kabul etti.
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Türkiye Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek'in Ankara Büyükelçisi Adis Alagiç'i kabul etti.
Başkan Külliyesi'ndeki kabulde, Büyükelçi Alagiç, Erdoğan'a güven mektubu sundu.
Alagiç'in bazı büyükelçilik mensuplarını Başkan Erdoğan'a takdiminin ardından, hatıra fotoğrafı çektirildi.