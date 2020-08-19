19 Ağustos 2020, Çarşamba
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Başkan Erdoğan Bosna Hersek'in Ankara Büyükelçisi Adis Alagiç'i kabul etti

Başkan , 'nın Büyükelçisi Herve Magro ve 'ın Ankara Büyükelçisi Sanjay Kumar Panda'nın ardından 'in 'i kabul etti.

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Giriş Tarihi: 19.08.2020
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Başkan Erdoğan Bosna Hersek'in Ankara Büyükelçisi Adis Alagiç'i kabul etti

Türkiye Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek'in Ankara Büyükelçisi Adis Alagiç'i kabul etti.

Başkan Külliyesi'ndeki kabulde, Büyükelçi Alagiç, Erdoğan'a güven mektubu sundu.

Alagiç'in bazı büyükelçilik mensuplarını Başkan Erdoğan'a takdiminin ardından, hatıra fotoğrafı çektirildi.

Fransa ve Hindistanın Ankara Büyükelçilerinden Başkan Erdoğana güven mektubu FRANSA VE HİNDİSTAN'IN ANKARA BÜYÜKELÇİLERİNDEN BAŞKAN ERDOĞAN'A GÜVEN MEKTUBU

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