Son dakika: İstanbul'da DHKP-C operasyonu! El bombalarıyla yakalandılar
Son dakika haberine göre; İstanbul'daki DHKP-C operasyonunda 2 şüphelinin yakalandığı bildirildi. Operasyonda 16 adet el bombası ve silahların ele geçirildi.
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GÖZALTINA ALINDILAR
EL BOMBALARI ELE GEÇİRİLDİ
İstanbul Emniyeti'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri, İstihbarat Şube Müdürlüğü'nün tespit çalışmalarının ardından yasa dışı terör örgütü DHKP-C'ye yönelik operasyon düzenledi.
GÖZALTINA ALINDILAR
Operasyonla ilgili yapılan açıklamada; L.Y. ve M.Ö. isimli iki şüphelinin gözaltına alındığı belirtildi. Beylikdüzü'nde baskın yapılan ve bir iş yerine ait olan depoda yapılan aramalarda 16 el bombası, iki uzun namlulu silah, bir pompalı tüfek, ateşleme fitilleri ve elektrik kabloları ele geçirildi. El bombaları ve diğer suç unsurları İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nde sergilendi.
EL BOMBALARI ELE GEÇİRİLDİ
Teröristlerden ele geçirilen el bombaları ve diğer suç unsurları İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nde sergilendi.
SABAH