19 Ağustos 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: İstanbul'da DHKP-C operasyonu! El bombalarıyla yakalandılar

Son dakika: İstanbul'da DHKP-C operasyonu! El bombalarıyla yakalandılar

Son dakika haberine göre; 'daki DHKP-C operasyonunda 2 şüphelinin yakalandığı bildirildi. Operasyonda 16 adet el bombası ve silahların ele geçirildi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 19.08.2020 Güncelleme Tarihi: 19.08.2020
ABONE OL
Son dakika: İstanbul'da DHKP-C operasyonu! El bombalarıyla yakalandılar

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri, İstihbarat Şube Müdürlüğü'nün tespit çalışmalarının ardından yasa dışı terör örgütü DHKP-C'ye yönelik operasyon düzenledi.

Son dakika: İstanbulda DHKP-C operasyonu! El bombalarıyla yakalandılar SON DAKİKA: İSTANBUL'DA DHKP-C OPERASYONU! EL BOMBALARIYLA YAKALANDILAR

GÖZALTINA ALINDILAR
Operasyonla ilgili yapılan açıklamada; L.Y. ve M.Ö. isimli iki şüphelinin gözaltına alındığı belirtildi. Beylikdüzü'nde baskın yapılan ve bir iş yerine ait olan depoda yapılan aramalarda 16 el bombası, iki uzun namlulu silah, bir pompalı tüfek, ateşleme fitilleri ve elektrik kabloları ele geçirildi. El bombaları ve diğer suç unsurları İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nde sergilendi.

EL BOMBALARI ELE GEÇİRİLDİ
Teröristlerden ele geçirilen el bombaları ve diğer suç unsurları İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nde sergilendi.

SABAH

Son dakika: Ankarada terör örgütü DHKP/Cye operasyon: 7 kişi yakalandı SON DAKİKA: ANKARA'DA TERÖR ÖRGÜTÜ DHKP/C'YE OPERASYON: 7 KİŞİ YAKALANDI
CHPli Özgür Özel teröristler için çağrı yaptı: DHKP-C üyesi Timtik ve Ünsal tahliye edilsin CHP'Lİ ÖZGÜR ÖZEL TERÖRİSTLER İÇİN ÇAĞRI YAPTI: DHKP-C ÜYESİ TİMTİK VE ÜNSAL TAHLİYE EDİLSİN
Kemal Kılıçdaroğlunun kardeşim dediği Nuriye Gülmen DHKP-Cnin yuvasında basıldı KEMAL KILIÇDAROĞLU'NUN 'KARDEŞİM' DEDİĞİ NURİYE GÜLMEN DHKP-C'NİN YUVASINDA BASILDI

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA