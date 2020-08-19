19 Ağustos 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Cezayir'den yola çıkan LNG gemisi 22 Ağustos'ta Türkiye'ye ulaşacak

Son dakika: Cezayir'den yola çıkan LNG gemisi 22 Ağustos'ta Türkiye'ye ulaşacak

Son dakika haberine göre 'in Arzew Limanı'ndan yola çıkan "Tessala" adlı sıvılaştırılmış doğal gaz () gemisinin, 'ta 'de olması bekleniyor.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 19.08.2020
ABONE OL
Son dakika: Cezayir'den yola çıkan LNG gemisi 22 Ağustos'ta Türkiye'ye ulaşacak

Uluslararası gemi takip verilerinden derlenen bilgilere göre, 13 Ağustos'ta Cezayir'den ayrılan LNG gemisi, Tunus açıklarında seyrine devam ediyor.

Toplam 171 bin 800 metreküp kapasiteli geminin, 22 Ağustos'ta Marmara Ereğlisi LNG Terminali'ne yanaşması planlanıyor.

Cezayir bandıralı gemi, 2016'da inşa edilmişti.

Cezayirden yola çıkan LNG gemisi Türkiyeye ulaştı CEZAYİR'DEN YOLA ÇIKAN LNG GEMİSİ TÜRKİYE'YE ULAŞTI

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA