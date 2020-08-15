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Muharrem İnce ihraç edilecek mi? Kılıçdaroğlu'ndan partiye 'İnce' ayar

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Giriş: 15.08.2020 12:59
Güncelleme:15.08.2020 13:06
Muharrem İnce, perşembe günü bir basın toplantısı düzenleyerek, 'bin günde memleket' isimli bir hareket başlattığını duyurmuştu. CHP Genel Merkezi ve Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nu deyim yerindeyse topa tutan İnce hakkında CHP'den bir yazılı açıklama geldi. Peki şimdi İnce ve CHP yönetimi cephesinde hangi iddialar var?

Muharrem İnce, geride bıraktığımız perşembe günü bir basın toplantısı düzenleyerek, 'bin günde memleket' isimli bir hareket başlattığını duyurdu. İnce, CHP Genel Merkezi ve Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nu deyim yerindeyse topa tuttu. CHP, İnce'nin açıklamalarının ardından bir yazılı açıklama yaparak sessizliğe gömüldü. Peki şimdi İnce ve CHP yönetimi cephesinde hangi iddialar var?

Muharrem İnce yaptığı açıklamalarda Kemal Kılıçdaroğlu ve yönetimi hedef alarak ciddi iddialarda bulundu. Bu açıklamalardan sonra İnce'nin disiplin kurulmasına sevk edilmesi gerekiyor mu? İnce sevk edilirse CHP İnce'yi ihraç eder mi?

Muharrem İnce'nin açıklamaları CHP tabanında nasıl bir etki oluşturdu? Partinin tabanda bölünme meydana gelir mi? Bu durum ittifakları nasıl etkiler?

İnce'nin asıl hedefi Millet İttifakını kendisini Cumhurbaşkanlığına aday yaptırmaya mecbur bırakmak mı? Bu durumda İYİ Parti ve diğer bileşenlerin tavrı ne olur?

Akşam Gazetesi Ankara temsilcisi Emin Pazarcı ve hukukçu Pınar Hacıbektaşoğlu A Haber canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu.

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