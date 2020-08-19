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800 yıllık tarihi köprüye kepçeli müdahale! Valilik harekete geçti

'ın Divriği ilçesindeki 800 yıllık 'nün restorasyonu sırasında, üzerine iş makinesi çıkarılması ve tepki çekmesinin ardından valilikçe idari soruşturma başlatıldı.

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Giriş Tarihi: 19.08.2020 Güncelleme Tarihi: 19.08.2020
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800 yıllık tarihi köprüye kepçeli müdahale! Valilik harekete geçti

Divriği'de bulunan ve Mengücekliler döneminde yapıldığı düşünülen 800 yıllık tarihi , Çaltı Çayı üzerinde bulunuyor. güzergahında bulunan, 70 metre uzunluğunda olan, kesme ve moloz taştan yapılan köprünün, Divriği Belediyesi'nin girişimiyle Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından ağustos ayında restorasyon çalışmasına başlandı.

Restorasyon sırasında köprünün üzerine iş makinesi çıkarıldı. Kız Köprüsü'nün üstünde iş makinesi ile restorasyon fotoğrafları paylaşılınca tepki topladı. Konuyla ilgili Valiliği tarafından idari soruşturma başlatıldı.

Vali Salih Ayhan, "Tarihi eserlerle ilgili vatandaşlarımızın hassasiyetini takdir ve teşekkür ediyoruz. Bazen biz idarecilerin gözünden kaçan hususları gündeme getirmeleri örnek bir duyarlılıktır. Sivas'ımızın coğrafyası tarihi eserler bakımından zengindir. Sivas'ta tarihi eserler noktasında özel ihtimam gösteriyoruz.

Yakın zamanda Galata Kulesi ile ilgilide gündem oldu. Bizde bu tip konularda arkadaşlarımızın hassas ve duyarlı olmaları konusunda uyardık. Dün Kaymakamlığımıza bizzat talimat verdik ve olay yerine gitti. Olay yerinde inceledi ve bir rapor gönderdi. Orada aslında anlık bir durum söz konusu. Tarihi eseri hırpalayan, deforme eden bir çalışma yoktur. Ama biz buna rağmen valilik olarak bir idari soruşturma başlattığımızı, konuyu yakından takip ettiğimizi ve ihmali olanlar ile ilgili gerekli idari işlemi yapacağımızı söyleyebiliriz.

Ben de yakın zaman da orayı ziyaret edeceğim. Bu tip şeyler önemlidir. Bu konuda gerekli adımları radikal bir şekilde atacağız. Bu eserleri koruyup gelecek nesillere aktarmak bizim vazifemizdir. Hor kullanmak, hırpalamak, deforme etmek ve işin ruhuna aykırı uygulama yapılmasına asla müsaade etmeyeceğiz" diye konuştu.



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