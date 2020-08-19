Riskli alan özelliği nedir? Riskli alan özelliği nasıl kullanılır? HES mobil uygulaması...
Riskli alan özelliği nedir? Bilim Kurulu toplantısı sonrasında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, Hayat Eve Sığar uygulamasına gelecek yeni özelliği anlattı. Riskli alan özelliğinin ne anlama geldiği, ne anlattığı sorularının cevapları araştırılıyor. Peki, Riskli alan özelliği nedir? Riskli alan özelliği nasıl kullanılır? HES mobil uygulaması...
Riskli alan özelliği nedir? Riskli alan özelliği nasıl kullanılır? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın son dakika açıklamasında Riskli alan uygulamasından bahsetti. Canlı yayını takip eden vatandaşlar, uygulamayı nasıl kullanacağını merak ediyor. Peki, Riskli alan özelliği nedir? Riskli alan özelliği nasıl kullanılır? HES mobil uygulaması...
HES RİSKLİ ALAN ÖZELLİĞİ KAREKOD UYGULAMASI NEDİR?
"Bakanlığımız HES adlı bir uygulama geliştirmişti. Buna riskli alan özelliğini kazandırdık. Pilot bölge olan Kırıkkale'de denenen bu özellik ay sonuna kadar hizmete girecek. Gittiğiniz toplu mekanlarda karekodla size bilgi verecek. Bir temaslı var mı yok mu gelmiş mi bunu öğreneceksiniz." ifadelerini kullandı.
RİSKLİ ALAN ÖZELLİĞİ NASIL KULLANILIR?
HES uygulamasında artık riskli alan özelliği olacaktır. Bu özellik sayesinde gittiğiniz ya da bulunduğunuz yerlerdeki koronavirüs riskiyle ilgili bilgi sahibi olacaksınız. Daha önce bulunduğunuz yerde test yapıldı mı? Ya da daha önce bulunduğunuz yerde koronavirüs hastası bulundu mu? Bu tarz bilgileri riskli alan özelliği sayesinde öğreneceksiniz.
HES KODU KULLANANLARIN SAYISI 25 MİLYONU GEÇTİ
Bu kararların yaptırım gücü var. Alınan kararlar sonucunda 10 şehirde vaka sayıları düştü, 12 şehirde stabil hal geldi. 7 şehirde mücadele sürüyor. Bildiğiniz gibi bakanlığımız HES adlı mobil uygulama geliştirmiştir. Bu uygulamaya riskli alan uygulaması kazandırdık. Şu anda pilot bölge olan Kırıklkale'de bu özellik ay sonunda tüm ülkede hizmete girecek. Gittiğiniz tüm mekanlarda karakod uygulamasıyla size bilgi verecek. Bir temaslı bulunmuş mu, bulunuyor mu bunu öğreneceksiniz. HES kodu üreten vatandaş sayısı 25 milyonu geçti. Kolluk kuvvetleri, şehirler arası ulaşımda yaptıkları değerlendirmede yolculuklarda riski kişileri bu uygulama sayesinde engellemektedir.
'AMACIMIZ İNSAN SAĞLIĞINI KORUMAK'
Geçen haftalar içinde bazı şehirlerimizde hatalardan kaynaklanan şikayetler aldık. Bu savaşı insanlar veriyor. İnsanlar yorulabilir. Sağlık ordumuz insanımız için fedakarlığını göstermeye devam ediyor. Altına girdikleri yük, taşınması kolay bir yük değildir. Hastaları için mücadele ederken çoğu hastalığa yakalanıyor. Bunu başka mesleklerde göremezsiniz. Amacımız insan sağlığını korumak, bu süreci en az acıyla atlatmak oldu. Bu amaçtan vazgeçmeyelim. Zayıflama işaretleri veren birlik ve beraberliğimiz, mücadele dostluğumuzu bozmayalım.