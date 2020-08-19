Riskli alan özelliği nedir? Riskli alan özelliği nasıl kullanılır? HES mobil uygulaması...

HES KODU KULLANANLARIN SAYISI 25 MİLYONU GEÇTİ

Bu kararların yaptırım gücü var. Alınan kararlar sonucunda 10 şehirde vaka sayıları düştü, 12 şehirde stabil hal geldi. 7 şehirde mücadele sürüyor. Bildiğiniz gibi bakanlığımız HES adlı mobil uygulama geliştirmiştir. Bu uygulamaya riskli alan uygulaması kazandırdık. Şu anda pilot bölge olan Kırıklkale'de bu özellik ay sonunda tüm ülkede hizmete girecek. Gittiğiniz tüm mekanlarda karakod uygulamasıyla size bilgi verecek. Bir temaslı bulunmuş mu, bulunuyor mu bunu öğreneceksiniz. HES kodu üreten vatandaş sayısı 25 milyonu geçti. Kolluk kuvvetleri, şehirler arası ulaşımda yaptıkları değerlendirmede yolculuklarda riski kişileri bu uygulama sayesinde engellemektedir.

'AMACIMIZ İNSAN SAĞLIĞINI KORUMAK'

Geçen haftalar içinde bazı şehirlerimizde hatalardan kaynaklanan şikayetler aldık. Bu savaşı insanlar veriyor. İnsanlar yorulabilir. Sağlık ordumuz insanımız için fedakarlığını göstermeye devam ediyor. Altına girdikleri yük, taşınması kolay bir yük değildir. Hastaları için mücadele ederken çoğu hastalığa yakalanıyor. Bunu başka mesleklerde göremezsiniz. Amacımız insan sağlığını korumak, bu süreci en az acıyla atlatmak oldu. Bu amaçtan vazgeçmeyelim. Zayıflama işaretleri veren birlik ve beraberliğimiz, mücadele dostluğumuzu bozmayalım.