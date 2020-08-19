Adnan Oktar mağduru babanın çığlığı: Kurtarın kızlarımı

EŞİM ÖRGÜTE KATILDI'

"Eski eşim Gülperi Koçak 2011'de sürekli A9 TV izlemeye ve Adnan Oktar'ın kitaplarını okumaya başladı. Daha sonra bu grubun etkinliklerine düzenli olarak katıldı. Yakın arkadaşı olan Ayşe Fırat, eşimin sürekli örgütsel faaliyetlere katılmasını, sohbetlerde bulunmasını istedi. Bu durumdan rahatsız oldum. Babasına, eşimi uyarmasını rica ettim. 3 aylık bir düzelmenin ardından eşim örgütten gelen baskılara dayanamayarak Ocak 2013'te benden boşanmak istedi ve anlaşmalı olarak boşandık. Çocuklarımızın velayeti ortaktı ancak annelerinde kalması kararını aldık.

'3 YILDIR GÖRMÜYORUM'

Ayrılıktan sonra çocuklarımla hiçbir şekilde bağımı koparmadım. Hem maddi hem manevi olarak her türlü desteğimi verdim. Büyük kızım Şeyma, Viyana'da mimarlık okuyordu. Büşra ise tıp okuyacaktı. Lisede okulunun en başarılı öğrencisiydi. Onlar benim canlarım. 2017'den beri görmüyorum. Hollanda'da eski eşimle birlikte kalıyorlar, örgüt onları kaçırdı benden.