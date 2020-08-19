19 Ağustos 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: İçişleri Bakanlığı duyurdu! Bingöl'de Yıldırım-6 Karacehennem Operasyonu başladı

Son dakika: İçişleri Bakanlığı duyurdu! Bingöl'de Yıldırım-6 Karacehennem Operasyonu başladı

Son dakika haberine göre İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada 'de başlatıldığı bildirildi. Operasyonda, , Jandarma (), Polis Özel Harekat () ve timlerinden oluşan 700 personel görev alıyor.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 19.08.2020 Güncelleme Tarihi: 19.08.2020
ABONE OL
Son dakika: İçişleri Bakanlığı duyurdu! Bingöl'de Yıldırım-6 Karacehennem Operasyonu başladı

Bölücü terör örgütünü tamamen ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla İl Jandarma Komutanlığınca "YILDIRIM-6 KARACEHENNEM" Operasyonu başlatıldı.

İçişleri Bakanlığı duyurdu! Bingöl'de Yıldırım-6 Karacehennem Operasyonu başladı İÇİŞLERİ BAKANLIĞI DUYURDU! BİNGÖL'DE YILDIRIM-6 KARACEHENNEM OPERASYONU BAŞLADI



700 PERSONEL GÖREV ALIYOR
Bahse konu operasyonda Bingöl İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli; , Jandarma (), Polis Özel Harekat () ve timlerinden oluşan (700) personel [(47) operasyonel tim] görev alıyor.

Yıldırım-6 Karacehennem Operasyonu başladı! İşte operasyonun detayları YILDIRIM-6 KARACEHENNEM OPERASYONU BAŞLADI! İŞTE OPERASYONUN DETAYLARI



22 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Yıldırım 1-2-3-4-5 Operasyonları kapsamında bugüne kadar toplam 22 terörist etkisiz hale getirildi, 31 mağara, sığınak ve depo imha edilmiş, çok sayıda silah-mühimmat, gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

YILDIRIM OPERASYONLARI, halkımızın desteği ile İNANÇLI ve KARARLI bir şekilde başarı ile devam etmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA