Adnan Oktar organize suç örgütü davasında flaş gelişme! O avukat barodan 1 yıl uzaklaştırıldı

Adnan Oktar organize suç örgütüne yönelik, 76'sı tutuklu 238 sanığın yargılanmasına devam ediliyor.

İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesi karşısındaki salonda, basına kapalı olarak yapılan ve sanıkların hiçbirinin alınmadığı duruşmada müştekilerin ifadeleri alınıyor.

Aralarında uzun yıllar örgüt içinde kalmış kişiler ile bazı sanıkların ailelerinin de bulunduğu müştekilerin bazılarının ifade verdikleri sırada ağladıkları, bu nedenle ifade alımlarına sık sık ara verildiği öğrenildi.

Bu arada, "örgüt yöneticiliği" suçundan tutuklu sanık Mehmet Noyan Orcan'ın avukatı Eşref Nuri Yakışan'ın, müştekilerden birinin kadın avukatını tehdit ettiği gerekçesiyle, hakkında "tehdit" ve "örgüt üyeliği" suçlarından dava açıldığından, mahkeme heyetince bir yıl süreyle görevden yasaklanmasına karar verildiği bildirildi.

Duruşmaya yarın müştekilerin dinlenilmesiyle devam edileceği ifade edildi.

ADNAN OKTAR'DAN KADIN AVUKATA SELAM GÖTÜRMÜŞTÜ

Davanın geçtiğimiz yıl ekim ayında görülen duruşmasında söz alan bir müşteki avukatı, "Sabah saatlerinde daha duruşma başlamamıştı. Otoparkta meslektaşım Eşref Nuri Yakışan ile selamlaştık, geri döndü ve 'Adnan Bey'in size özellikle selamı var.' dedi. Ben o aşamada ne diyeceğimi bilemedim, 'Sağolsun aleykümselam.' dedim. Öğlen arasında meslektaşımla konuştuk. İyi niyetli söylediğini söyledi. Meslektaşımın niyetinden şüphem yok ama bu konuyu size bildirmek istedim." ifadelerini kullanmıştı.

Beyan üzerine Mahkeme Başkanı Mehmet Galip Perk, avukat Yakışan'a "Böyle bir şey yaşandı mı?" diye sormuştu.

"Adnan Bey, görüştüğümde avukat hanımın sorularını çok beğendiğini ifade ederek, tebrik manasında bunu söyledi." şeklinde yanıt veren Yakışan, Başkan Perk'in "Siz Adnan Oktar ile nerede görüştünüz? Avukatı mısınız? Vekaletiniz var mı? Adnan Oktar ile ne konuştunuz? " diye sorması üzerine "Cezaevinde görüştük, vekaletim yok ama Adnan Bey'in avukatıyım. Konuşmalarımız, müvekkil, vekil gizliliği kapsamındadır. Ama avukat hanıma bunu söyledim, doğrudur." şeklinde cevap vermişti.

Başkan Perk de müşteki vekilinin iddiaları kapsamında Silivri Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına ve İstanbul Barosuna bildirimde bulunulmasına karar verirken, konuyla ilgili söz alan tutuklu sanık Adnan Oktar "Avukat hanımın açıklamasına çok üzüldüm. Avukatım bana avukat hanımla dostane görüştüğünü söyledi. Ben de çok sevindim, selam göndermedim. Hanımlara selam gönderilmez. Hanımefendinin bu durumdan tedirgin olduğunu anladım kendisinden özür diliyorum." diye konuşmuştu.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan 3 bin 908 sayfalık iddianamede, sanıkların haricinde 26 kişi "mağdur", aralarında eski emniyet müdürü Adil Serdar Saçan'ın da bulunduğu 99 kişi ise "müşteki" sıfatıyla yer alıyor.

Mağdur ve müştekilerin yanı sıra 23 tanık ve etkin pişmanlıktan yararlanan 25 kişinin beyanlarına yer verilen iddianamede, sanık Adnan Oktar'ın elebaşılığındaki silahlı suç örgütünün biri firari 13 yöneticisi bulunduğu anlatılıyor.

İddianamede, sanıklar hakkındaki suçlamalar şöyle:

"Siyasal veya askeri casusluk suçuna teşebbüs etme, suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme, suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma, suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmamakla birlikte örgüte yardım etme, cinsel istismar, cinsel saldırı, 6136 Sayılı Kanun'a muhalefet, eğitim ve öğretim hakkının engellenmesi, şantaj, eziyet, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, hakaret, 3628 sayılı Mal Varlığı Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu'na muhalefet, kişiler arasındaki konuşmaların dinlenilmesi ve kayda alınması, dolandırıcılık, tehdit, kişisel verilerin kaydedilmesi, kasten öldürmeye teşebbüs, silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte yardım etme, 5607 sayılı Kaçakçılık Kanunu'na muhalefet, resmi belgeyi bozmak, yok etmek veya gizlemek, resmi belgede sahtecilik ve suçluyu kayırmak."

İddianamede, örgüt elebaşı Adnan Oktar hakkında, ''devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etme'', ''suç işlemek amacıyla örgüt kurma-yönetme'', ''terör örgütüne (FETÖ) üye olmamakla birlikte örgüte yardım etmek'', ''kasten öldürmeye teşebbüs'', ''5607 sayılı Kaçakçılık Kanunu'na muhalefet'', ''resmi belgeyi yok etmek'', ''resmi belgede sahtecilik'', ''nitelikli cinsel saldırı'', ''çocuğun nitelikli cinsel istismarı'', ''6136 Sayılı Kanun'a muhalefet'', ''eğitim öğretim hakkının engellenmesi'', ''eziyet etme'', ''şantaj'', ''cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma'', ''suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama'', ''dolandırıcılık'', ''3628 sayılı Kanun'a muhalefet'', ''hakaret'', ''tehdit'', ''hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydetmek'', ''suçluyu kayırma'' ve ''kişiler arasındaki konuşmaların dinlenilmesi ve kayda alınması'' suçlarından toplam 420 yıldan 871 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

İddianamede, 11 müşteki-sanık hakkında ''suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma'' suçundan ayrı ayrı 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası, diğer sanıklar hakkında benzer suçlardan hapis cezaları talep ediliyor.

EK İDDİANAME DÜZENLENDİ

Yargılama sürerken, aralarında örgüt elebaşı Adnan Oktar ile ana davadan tutuklu bazı sanıkların da bulunduğu 18 kişi hakkında ek iddianame düzenlenmiş, iddianame ana dava dosyasıyla birleşmişti.

Ek iddianamede, 18 sanığın "nitelikli cinsel saldırı", "örgüt üyeliği", hürriyeti tahdit", "tehdit" ve örgüte yardım" suçlarından değişen oranlarda hapis cezasına çarptırılması isteniyor.