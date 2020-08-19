19 Ağustos 2020, Çarşamba
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Son dakika: MSB duyurdu: Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberine , 'ın kuzeyinde tespit edilen 2 'lı teröristin düzenlenen hava harekatı ile etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 19.08.2020
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Son dakika: MSB duyurdu: Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Irak kuzeyindeki Zap bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen saldırı hazırlığındaki 2 PKK'lı terörist daha düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecek" denildi.

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