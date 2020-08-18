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Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüs vaka sayısını açıkladı

Son dakika haberleri... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 18 Ağustos'a ait vaka sayılarını resmi Twitter hesabından açıkladı. Sağlık Bakanı Koca, yaptığı açıklamada önemli uyarılarda da bulundu. Türkiye'de son 24 saatte 1263 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 20 kişi hayatını kaybetti, toplam 251 bin 805, can kaybı 6 bin 16 oldu.

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Giriş Tarihi: 18.08.2020 Güncelleme Tarihi: 18.08.2020
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Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüs vaka sayısını açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs vaka sayılarında son 24 saatin verilerini açıkladı.

Çin'den çıkarak dünyaya yapılan koronavirüs salgınıyla mücadelede başarılı bir performans sergileyen Türkiye, kısa sürede vaka sayılarını düşürdü.

Türkiyede can kaybı 6 bini geçti | Sağlık Bakanı Koca 18 Ağustos koronavirüs verilerini açıkladı TÜRKİYE'DE CAN KAYBI 6 BİNİ GEÇTİ | BAKAN KOCA 18 AĞUSTOS KORONAVİRÜS VERİLERİNİ AÇIKLADI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 18 Ağustos'a ait koronavirüs vaka sayılarını resmi Twitter hesabından duyurdu.

İşte Bakan Koca'nın açıklamaları;

"Bu tabloda her gün açıklanan Koronavirüs test sonuçları, ortalama 10 gün önceki bulaşmaları gösteriyor. Sonuçlara göre, ortalama 10 gün önce, virüs, tedbirlere uyulmayan ortamlarda 1.263 kişiye daha bulaştı. Kararlı olursak, virüse bu gücü tanımayabiliriz."



Türkiye'de son 24 saatte 1263 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 20 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 251 bin 805, can kaybı 6 bin 16 oldu.

Son 24 saatte 942 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 232 bin 913 oldu.

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