Sağlık Bakanlığı koronavirüs tedbirlerini artırdı! İşte alınan yeni kararlar

Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından "Kovid-19 Salgını Tedbirleri" başlığıyla, bakanlık bünyesindeki tüm birimlere yazı gönderdi. Yazıda, Bakanlık merkez teşkilatında verilen hizmetin etkin, kesintisiz ve sağlıklı şekilde sürdürülebilmesi ve Kovid-19 salgını ile mücadele kapsamında uygulamaya konulan birçok idari tedbir bulunduğu belirtildi. Son günlerde Bakanlık merkez hizmet birimlerinde vakaların sayısında artış olması sebebiyle alınan tedbirlere ilave olarak, belirtilen hususlara azami özenin gösterilmesinin zorunluluk teşkil etttiği vurgulandı.

Bu çerçevede, merkez binada uygulanan ziyaretçi girişi yasağının halen devam ettiği, zorunlu haller dışında ziyaretçi kabulünde ısrarcı olunmaması gerektiği kaydedildi.



Kovid-19 salgını tedbirlerine ilişkin alınan önlemler şöyle sıralandı:

* Zorunlu hallerde ziyaretçi kabullerinde 'Hayat Eve Sığar (HES)' uygulamasına geçilecek.

* Binaya girişlerde güvenlik görevlilerince yapılan ateş ölçümünün mutlaka yaptırılması ve yüksek ateş çıkması durumunda binaya kesinlikle girilmemesi ve en yakın sağlık kuruluşuna yönlendirilmesi sağlanacak.

* Salgın hastalık belirtisi gösteren personelin, ilgili amirleriyle görüşerek mesaiye gelmeksizin en kısa sürede sağlık kuruluşuna müracaat etmesi sağlanacak.

* Ortak kullanım alanlarından olan bina içerisindeki tüm çay ocakları kapatılacak ve zemin katta yer alan kantinde çay-kahve servisleri kaldırılacak.

* Personel giriş-çıkışlarında ve bina içerisinde kesinlikle maskesiz dolaşılmayacak. Sosyal mesafenin korunmasına ve hijyen kurallarına riayet edilecek.

* Bina içerisindeki tüm asansörlerin 6 kişiden fazla kullanılmaması sağlanacak.