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Orman işgalcisi Can Dündar’dan büyük utanmazlık

’da bulunan muhteşem manzaralı villasının devlet ormanı ve ’ni işgal ettiği ortaya çıkan ve hakkında dava açılan ’dan pişkin tweeti şoke etti. Devlet arazini işgal ederek villasını büyüten Dündar, “Milletçe doğamızı, deremizi, ormanımızı, keçimizi, tarihi varlığımızı iktidar yağmasından nasıl koruruz derdine düştük” sözleriyle güldürdü.

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Giriş Tarihi: 18.08.2020 Güncelleme Tarihi: 18.08.2020
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Orman işgalcisi Can Dündar’dan büyük utanmazlık

MİT TIR'ları ile ilgili ihanet gibi haberi ardından hakkında başlatılan yargılama sonrasında yurt dışına kaçan firari Can Dündar'ın Bodrum'daki muhteşem manzaralı villasının yalnız devlet ormanını değil Maliye Hazinesi'ne ait araziyi de 188 metre işgal ettiği ortaya çıkmıştı.

Dündar'ın devlet ormanını 27 metre işgal ettiği de tespit edilmişti. Her iki suç ile ilgili Muğla Orman İşletme Müdürlüğü, Can Dündar ve eşi hakkında Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunmuştu.

Başsavcılık, 'orman işgali' ve 'Maliya hazine arazisi işgali suçları kapsamında soruşturma başlatmıştı.

Yürütülen soruşturma tamamlandı. Bodrum Cumhuriyet Basşavcılığı'nca Can Dündar ve eşi Dilek Dündar hakkında iddianame düzenlenmişti.

Tüm bu olaylar üzerine Can Dündar, firari olduğu ülkeden utanmazlık örneğini gösterir bir tweet attı. Devlet ormanını ve Maliye Hazinesi'ni denize nazır villası için işgal etmekten çekinmeyen Dündar, geçtiğimiz günlerde attığı tweetinde, "Milletçe doğamızı, deremizi, ormanımızı, keçimizi, tarihi varlığımızı iktidar yağmasından nasıl koruruz derdine düştük" diyerek ağızları açık bıraktı. Orman işgalcisi olarak tanınan Dündar'ın bu cümleleri hayrete düşürdü.

(Hayrettin ŞAŞMAZ/SABAH)

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