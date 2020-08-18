Son dakika: Başkan Erdoğan başkanlığında peş peşe iki kritik toplantı! İşte masadaki konular
AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.AK Parti Genel Merkezi'ndeki basına kapalı toplantı, saat 14.20'de başladı. Toplantılarda partinin bu ay sonu başlayacak olan kongre süreçleri ana gündem olacak. Başkan Erdoğan, MKYK'nın hemen ardından da MYK toplantısına başkanlık edecek.
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AK Parti'nin geçtiğimiz hafta ertelenen MYK toplantısı bugün gerçekleşecek. Erdoğan, MKYK toplantısının hemen ardından da MYK toplantısına başkanlık edecek.
Milliyet'in haberine göre toplantılarda ilçe ve il kongrelerine dair süreçler, koronavirüs mücadelesindeki son durum, parti teşkilatlarının yaz dönemi çalışmaları, Meclis'te yeni dönemde atılacak adımlar ile genel siyasi gündem değerlendirilecek. Erdoğan'ın ABD Başkan adayı Joe Biden'ın sözlerini de MKYK toplantısında değerlendirebileceği ifade ediliyor.