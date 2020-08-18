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Son dakika: Başkan Erdoğan başkanlığında peş peşe iki kritik toplantı! İşte masadaki konular

Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (), Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı başkanlığında toplandı.AK Parti Genel Merkezi'ndeki basına kapalı toplantı, saat 14.20'de başladı. Toplantılarda partinin bu ay sonu başlayacak olan kongre süreçleri ana gündem olacak. Başkan Erdoğan, MKYK'nın hemen ardından da toplantısına başkanlık edecek.

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Giriş Tarihi: 18.08.2020 Güncelleme Tarihi: 18.08.2020
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Son dakika: Başkan Erdoğan başkanlığında peş peşe iki kritik toplantı! İşte masadaki konular

AK Parti'nin geçtiğimiz hafta ertelenen MYK toplantısı bugün gerçekleşecek. Erdoğan, MKYK toplantısının hemen ardından da MYK toplantısına başkanlık edecek.

Milliyet'in haberine göre toplantılarda ilçe ve il kongrelerine dair süreçler, koronavirüs mücadelesindeki son durum, parti teşkilatlarının yaz dönemi çalışmaları, Meclis'te yeni dönemde atılacak adımlar ile genel siyasi gündem değerlendirilecek. Erdoğan'ın ABD Başkan adayı Joe Biden'ın sözlerini de MKYK toplantısında değerlendirebileceği ifade ediliyor.

Son dakika: Başkan Erdoğan başkanlığında peş peşe iki kritik toplantı! Masada kongreler ve İstanbul Sözleşmesi var SON DAKİKA: BAŞKAN ERDOĞAN BAŞKANLIĞINDA PEŞ PEŞE İKİ KRİTİK TOPLANTI! MASADA KONGRELER VE İSTANBUL SÖZLEŞMESİ VAR

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