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Son dakika: Başkan Erdoğan MKYK toplantısına katıldı
AK Parti'nin geçtiğimiz hafta ertelenen MYK toplantısı bugün gerçekleşti. Başkan Erdoğan, MKYK toplantısının hemen ardından da MYK toplantısına başkanlık etti.
Toplantılarda ilçe ve il kongrelerine dair süreçler, koronavirüs mücadelesindeki son durum, parti teşkilatlarının yaz dönemi çalışmaları, Meclis'te yeni dönemde atılacak adımlar ile genel siyasi gündem değerlendirildi.
AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÇELİK AÇIKLAMA YAPACAK
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısına katıldı.
Başkan Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen MKYK toplantısına başkanlık etti. Basına kapalı gerçekleşen toplantının ardından Erdoğan, Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısına da başkanlık edecek. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Saat 18.00'de basın toplantısı düzenleyecek.