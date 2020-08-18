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Son dakika: Başkan Erdoğan MKYK toplantısına katıldı

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Giriş: 18.08.2020 17:10
AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.AK Parti Genel Merkezi'ndeki basına kapalı toplantı, saat 14.20'de başladı. Toplantılarda partinin bu ay sonu başlayacak olan kongre süreçleri ana gündem oldu. Başkan Erdoğan, MKYK'nın hemen ardından da MYK toplantısına başkanlık etti.

AK Parti'nin geçtiğimiz hafta ertelenen MYK toplantısı bugün gerçekleşti. Başkan Erdoğan, MKYK toplantısının hemen ardından da MYK toplantısına başkanlık etti.

Toplantılarda ilçe ve il kongrelerine dair süreçler, koronavirüs mücadelesindeki son durum, parti teşkilatlarının yaz dönemi çalışmaları, Meclis'te yeni dönemde atılacak adımlar ile genel siyasi gündem değerlendirildi.

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısına katıldı.

Başkan Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen MKYK toplantısına başkanlık etti. Basına kapalı gerçekleşen toplantının ardından Erdoğan, Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısına da başkanlık edecek. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Saat 18.00'de basın toplantısı düzenleyecek.

Başkan Erdoğan MKYK toplantısına katıldı
Başkan Erdoğan MKYK toplantısına katıldı
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