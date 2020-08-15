Başkan Erdoğan'ın sözleri sonrası harekete geçildi! İstanbul Sözleşmesi ile ilgili yeni gelişme

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Adalet Bakanlığının İstanbul Sözleşmesi ile ilgili bir çalışma yürüttüğü öğrenildi.

4. MADDEYE ŞERH KONULABİLİR

Edinilen bilgiye göre sözleşme yeniden yorumlanıyor. Tartışmalara sebep olan "Temel haklar, eşitlik ve ayrımcılık yapılmaması" konusunu düzenleyen 4. maddede geçen "cinsel yönelim" ve "toplumsal cinsiyet kimliği" ifadelerine şerh konulabilmesi gündemde.

KADINA ŞİDDETLE MÜCADELEDE GERİ ADIM YOK

Bununla ilgili de alternatif metin hazırlığı yapılıyor. AK Parti kurmayları "Kadına şiddete sıfır tolerans mücadelemizi sürdüreceğiz. Fakat tartışmalı maddelere şerh gündeme gelebilir, bu metinle yolumuza devam ediyoruz, diyebiliriz" dedi.

YENİ BİR SÖZLEŞME DE YAPILABİLİR

Türkiye gazetesinin haberine göre; Hukukçu kurmaylar, sözleşmeden çıkılması durumunda ise iki ayrı yol haritası belirledi. Başkan Erdoğan'ın "Kopenhag yerine Ankara Kriterleri ile devam ederiz" sözlerinden yola çıkılarak yeni bir sözleşmenin de oluşturulabileceği ifade ediliyor. AK Partili kurmaylar, bu durumda yasal boşluklar ve düzenlemelere ilişkin de bir rapor hazırladı. Sözleşmeden çıkılırsa, kadına şiddet yasası için düğmeye basılacak.

ERDOĞAN SON KARARI AĞUSTOS AYI İÇİNDE VERECEK

Çalışmalar ise, önümüzdeki hafta Başkan Erdoğan'a sunulacak, son kararı bu ay içinde Cumhurbaşkanı'nın vermesi bekleniyor.

Öte yandan, sözleşmeye niçin karşı olunduğu da kamuoyuna anlatılacak.