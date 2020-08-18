Donald Trump'ın başkanlık seçimindeki rakibi Joe Biden, Türkiye ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan skandal açıklamalarda bulundu.

Biden, Başkan Erdoğan'ı devirmek için muhalefete akıl verirken birlikte hareket etmeleri gerektiğini söyledi.

Biden'in küstah açıklamalarına tüm Türkiye'den sert tepkiler gelirken, muhalefetten skandal açıklamalar geldi.

"SİZ NEDEN SUSTUNUZ"

"Joe Biden'in 7 ay evvel söyledikleri tekrardan bir biçimde gündem oldu" sözlerine tepki gösteren İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Biden'ın "muhalefetle el ele Erdoğan'ı devireceğiz" sözlerine, konunun muhatabı muhalefet hala net bir cevap veremedi. Hep bir ağızdan "7 ay niye beklediniz" diye soruyorlar. Sizi bekledik. O konuşmayı siz de biliyordunuz biz de. Biz konuştuk. Siz neden sustunuz?" dedi.