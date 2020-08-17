Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un izlediği Doğu Akdeniz politikasına bölge uzmanlarından eleştiriler gelmeye devam ediyor. Türkiye - Avrupa Birliği uzmanı olan ve aynı zamanda Uluslararası Stratejik Araştırmalar Enstitüsü (IRIS) Başkan Yardımcısı olan Didier Billion, gelişmeleri Voice of America sitesine değerlendi. "Fransa Cumhurbaşkanı Macron, neden Almanya Başbakanı Angela Merkel gibi, daha uzlaşmacı bir yol izlemektense, bazı uzmanların deyimiyle 'yalnız şövalye' rolünü oynuyor?" denilen haberde Billion'ın "Fransa Doğu Akdeniz'de hata yapıyor" sözleri ise başlığa çekildi.



TÜRKİYE'NİN TALEBİ ANLAŞILIR

"Macron'un bir taraftan 'Barışçı diyalog yönetimi kullanıldı' deyip, diğer taraftan da 2 savaş gemisini bölgeye göndermesi tümüyle bir çelişkidir" diyen Didier Billion. "Bana kalırsa Macron, hem 'diyalog' deyip hem gemi göndererek çelişkinin de ötesinde hata yapıyor" dedi. Billion ayrıca, "Somut durumdan daha ileri gidip, tarihi geçmişine de bakarak, uluslararası deniz hukuku hakları açısından baktığınızda herkes, Türkiye'nin coğrafi duruma uygun bir çözüm isteme talebini anlayabilir" değerlendirmesinde bulundu. Billion, "Türkiye'nin Doğu Akdeniz tezleri inandırıcı mı?" soruna ise "Erdoğan'ın Meclis'teki açıklamalarını dinledim. Barışçı bir şekilde, Türkiye'nin tarihi ve hukuki durumunu açıkladı. İnandırıcı tezler dile getirdi ve ölçülü konuştu, müzakereye açık olduğunu söyledi" cevabını verdi.

Sabah