Son dakika... Özel okullar ne zaman açılacak? Yeni tip koronavirüs salgını sonrası resmi ve özel okullarda uzaktan eğitim sistemine geçilmişti. Geçtiğimiz günlerde Bilim Kurulu toplantısının ardından okulların hangi tarihte açılacağı duyurulmuştu. Bu gelişmelerin ardından özel okullarda yüz yüze eğitimin ne zaman başlayacağı merak ediliyordu. Bakan Ziya Selçuk, konu ile ilgili merak edilen soruları yanıtladı. Peki, özel okullar ne zaman açılacak? 2020-2021 özel okullarda yüz yüze eğitim ne zaman başlıyor? İşte detaylar...

ÖZEL OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın aldığı karar doğrultusunda, isteyen özel okullar 17 Ağustos Pazartesi gününden itibaren uzaktan eğitime başlayabilecek.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okulların açılış tarihi ile ilgili yaptığı basın toplantısında özel okullar ile ilgili şunları söyledi;

"Dileyen özel okullar tabii ki 17 Ağustos Pazartesi gününden itibaren uzaktan eğitim araçlarıyla eğitim faaliyetlerine başlayabilecek."