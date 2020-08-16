MEB 2020-2021 eğitim öğretim takvimi: Okullar ne zaman açılacak? İlkokul, ortaokul, lise...

Son dakika... MEB 2020-2021 eğitim öğretim takvimi belli oldu. Okullar ne zaman açılacak, sorusu son günlerde en çok aranılan konular arasında yer alıyordu. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 81 ile 2020-2021 eğitim öğretim çalışma takvimine ilişkin yazı gönderildi. Koronavirüs tedbileri kapsamında açılacak okulların hangi tarihte başlayacağı merak ediliyor. Peki, okullar ne zaman açılacak? İlkokul, ortaokul, liseler ne zaman eğitime başlayacak? İşte konu il ilgili son gelişmeler...