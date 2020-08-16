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MEB 2020-2021 eğitim öğretim takvimi: Okullar ne zaman açılacak? İlkokul, ortaokul, lise...
Son dakika... Okullar ne zaman açılacak? sorusu yanıt buldu. Koronavirüs salgını nedeniyle okullarda uzaktan eğitime geçilmişti. EBA üzerinden yapılan uzaktan eğitim ile tamamlanan dönemin ardından 2020-2021 eğitim öğretim yılı takvimi merak ediliyordu. Öğrenciler ve velileri okulların hangi tarihte açıklanacağı konusunda araştırmalarını sürdürürken, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan takvim ile detaylar netleşti. Peki, okullar ne zaman açılacak? İlkokul, ortaokul ve liseler ne zaman eğitime başlayacak? İşte merak edilenler...
Giriş Tarihi: 16.08.2020 10:26Güncelleme Tarihi: 16.08.2020 10:44