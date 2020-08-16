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Haberler Galeri MEB 2020-2021 eğitim öğretim takvimi: Okullar ne zaman açılacak? İlkokul, ortaokul, lise...

MEB 2020-2021 eğitim öğretim takvimi: Okullar ne zaman açılacak? İlkokul, ortaokul, lise...

Son dakika... Okullar ne zaman açılacak? sorusu yanıt buldu. Koronavirüs salgını nedeniyle okullarda uzaktan eğitime geçilmişti. EBA üzerinden yapılan uzaktan eğitim ile tamamlanan dönemin ardından 2020-2021 eğitim öğretim yılı takvimi merak ediliyordu. Öğrenciler ve velileri okulların hangi tarihte açıklanacağı konusunda araştırmalarını sürdürürken, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan takvim ile detaylar netleşti. Peki, okullar ne zaman açılacak? İlkokul, ortaokul ve liseler ne zaman eğitime başlayacak? İşte merak edilenler...

Giriş Tarihi: 16.08.2020 10:26 Güncelleme Tarihi: 16.08.2020 10:44
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MEB 2020-2021 eğitim öğretim takvimi: Okullar ne zaman açılacak? İlkokul, ortaokul, lise...

Son dakika... MEB 2020-2021 eğitim öğretim takvimi belli oldu. Okullar ne zaman açılacak, sorusu son günlerde en çok aranılan konular arasında yer alıyordu. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 81 ile 2020-2021 eğitim öğretim çalışma takvimine ilişkin yazı gönderildi. Koronavirüs tedbileri kapsamında açılacak okulların hangi tarihte başlayacağı merak ediliyor. Peki, okullar ne zaman açılacak? İlkokul, ortaokul, liseler ne zaman eğitime başlayacak? İşte konu il ilgili son gelişmeler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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MEB 2020-2021 eğitim öğretim takvimi: Okullar ne zaman açılacak? İlkokul, ortaokul, lise...

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Yeni ders yılının, öğrencilerin eksik konu ve kazanımlarına yönelik programın Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğüne bağlı eğitim kurumlarında 17 Ağustos 2020 Pazartesi günü, resmi ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarında ise 31 Ağustos 2020 Pazartesi günü yüz yüze eğitim ile başlayacağı kararlaştırıldığı vurgulanan yazıda, buna karşın salgın nedeniyle yüz yüze eğitime ilişkin takvimde değişikliğe gidildiği belirtildi.

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MEB 2020-2021 eğitim öğretim takvimi: Okullar ne zaman açılacak? İlkokul, ortaokul, lise...

Yazıya göre, Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğüne bağlı eğitim kurumları istemeleri halinde 17 Ağustos 2020 Pazartesi gününden itibaren uzaktan eğitim yoluyla tüm kademe ve sınıf düzeylerinde öğrencilerin eksik konu ve kazanımlarına yönelik program uygulamasına başlayabilecek. 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı 31 Ağustos 2020 Pazartesi günü itibarıyla başlayacağından resmi ve özel örgün eğitim kurumlarının tamamı bu tarihten itibaren uzaktan eğitim yoluyla öğrencilerin eksik konu ve kazanımlarına yönelik program uygulamasına başlayacak.

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MEB 2020-2021 eğitim öğretim takvimi: Okullar ne zaman açılacak? İlkokul, ortaokul, lise...

Yeni ders yılına ilişkin öğretim programlarının işlenmesine 21 Eylül 2020 Pazartesi gününden itibaren Bakanlıkça yapılacak planlama doğrultusunda başlanacak.

Öğretmenler, mesleki çalışmalara 24 Ağustos 2020 Pazartesi günü görev yaptıkları eğitim kurumlarında başlayacak.

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MEB 2020-2021 eğitim öğretim takvimi: Okullar ne zaman açılacak? İlkokul, ortaokul, lise...

Yeni eğitim ve öğretim yılında okul öncesi eğitim ile ilkokul 1. sınıfa başlayacak öğrenciler için 21-25 Eylül 2020 tarihlerinde uyum eğitimleri gerçekleştirilecek.

Ortaokul ve imam hatip ortaokullarının 5. sınıfları, ortaöğretim kurumlarının hazırlık ve 9'uncu sınıfları ile pansiyonda kalacak öğrencilere yönelik okul hakkında bilgilendirme, akademik ve mesleki gelişimlerini destekleme, yeni girdikleri eğitim ortamına kısa sürede uyum sağlama amacıyla uzaktan eğitim yoluyla ve yüz yüze eğitimin başladığı hafta içerisinde gerekli rehberlik çalışmaları yapılacak.