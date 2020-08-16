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Son dakika: Başkan Erdoğan Ayder Yaylası'nda incelemelerde bulunuyor

Son dakika haberi... Başkan , 'nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı 'nda incelemelerde bulundu.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 16.08.2020 Güncelleme Tarihi: 16.08.2020
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Son dakika: Başkan Erdoğan Ayder Yaylası'nda incelemelerde bulunuyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rize programının 2. gününde dünyaca ünlü Çamlıhemşin ilçesinin Ayder Yaylası'na çıktı.



Güneysu ilçesindeki evinden çıkarak makam aracıyla Güneysu İlçe Stadı'na geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada kendisini bekleyen helikopterle Ardeşen ilçesine geçti. Ardeşen İlçe Stadı'na iniş yapan helikopterden inen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu kez karayolu ile Çamlıhemşin ilçesinin Ayder Yaylası'na gitti. Ayder Yaylası yolunda duran ve yol kenarında mısır satan köylü kadın ve eşi ile sohbet eden Erdoğan, haşlanmış mısır satın alarak ödemesini de kendisi yaptı. Erdoğan, kendisini takip eden basın mensuplarına da mısır ikram etti.

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