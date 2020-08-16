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Başkan Erdoğan Rize-Artvin Havalimanı inşaatını inceledi

Başkan , 'danki gezisinin ardından -Artvin Havalimanı inşaatında incelemelerde bulundu. Başkan Erdoğan programının ardından 'a gitti.

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Giriş Tarihi: 16.08.2020 Güncelleme Tarihi: 16.08.2020
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Başkan Erdoğan Rize-Artvin Havalimanı inşaatını inceledi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rize programının 2. ve son gününde Çamlıhemşin ilçesinin Ayder Yaylası'ndaki incelemelerinin ardından yapımı süren Rize-Artvin Havalimanı inşaatında incelemelerde bulundu.

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DENİZ DOLGUSU ÜZERİNE YAPILAN 2. HAVALİMANI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ayder Yaylası'ndan dönüşte yol kenarında mısır ve yöresel bal satan Çolak ailesinin misafiri oldu, onlarla birlikte çay içti sohbet etti. Erdoğan, daha sonra buradan karayolu ile yapımı süren ve Türkiye'nin deniz dolgusu üzerine yapılan 2. havalimanı olan Pazar ilçesindeki Rize-Artvin Havalimanı'na geçti.

OF'TA İNCELEME YAPACAK

Burada incelemelerde bulunan ve brifing alan Erdoğan, çıkışta havalimanında çalışan işçilerin yoğun ilgisi ile karşılaştı. Fotoğraf çektirme taleplerini geri çevirmeyen Erdoğan, daha sonra buradan Trabzon Havalimanı'na gitmek üzere kendisini bekleyen helikoptere bindi.

Erdoğan'ın önceki gün Trabzon'un Of ve Hayrat ilçelerinde yaşanan sel ve heyelanların zarar verdiği bölgeyi havadan inceleyeceği öğrenildi.

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