16 Ağustos 2020, Pazar
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Türkiye'nin yeni Navtex ilanının ardından AB tutuştu! Skandal açıklama

Son dakika haberi... 'nin yeni ilanının ardından ağlamaya başladı. Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Türkiye'nin 'de yeni Navtex ilan etmesinin gerilimi artırdığını savunarak, geniş kapsamlı diyalog çağrısında bulundu.

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Giriş Tarihi: 16.08.2020
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Türkiye'nin yeni Navtex ilanının ardından AB tutuştu! Skandal açıklama

Borrell, yaptığı açıklamada, Yavuz sondaj gemisinin Kıbrıs açıklarında hidrokarbon arama çalışmaları için ilan edilen Navtex'in (Denizcilere Duyuru) Kıbrıs Rum Kesimi ile Mısır'ın iddia ettiği sınırlarda kaldığını savundu.

Diyalog ve müzakerenin istikrar ve kalıcı çözüme giden tek yol olduğunu belirten Borrell, Türkiye'nin faaliyetlerini durdurarak AB ile geniş kapsamlı diyaloğa girmesini istedi.

Türkiye, Yavuz sondaj gemisinin Kıbrıs Adası'nın güneybatısında çalışmalarını yürüteceği alana yönelik 18 Ağustos-15 Eylül tarihleri için bugün yeni Navtex ilan etmişti.

Navtex duyurusunda, "Çalışma sahasına girilmemesi şiddetle tavsiye olunur." ifadesine de yer verilmiş, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi de "karşı-Navtex" yayımlamıştı.

Türkiye, daha önce de Oruç Reis sismik araştırma gemisinin Kıbrıs açıklarında önceden ilan edilen bölgede sismik çalışmalar yürüteceğini bildirmiş, Oruç Reis'in çalışmalarını 23 Ağustos'a kadar sürdüreceğine ilişkin Navtex duyurusu yapmıştı.

Son dakika: Yavuz Sondaj Gemisi için NAVTEX ilanı SON DAKİKA: YAVUZ SONDAJ GEMİSİ İÇİN NAVTEX İLANI

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