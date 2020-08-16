Son dakika: Başkan Erdoğan Of'taki sel bölgesini havadan inceledi

SEL BÖLGESİNİ HAVADAN İNCELEDİ

Toplu açılış töreni ve incelemelerde bulunmak için cuma günü baba ocağı Rize'ye gelen Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rize-Artvin Havalimanı'ndaki incelemesinin ardından helikopter ile Trabzon'un Of ve Hayrat ilçelerinde yaşanan sel ve heyelanların zarar verdiği bölgeyi havadan inceledi.