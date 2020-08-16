Son dakika: Başkan Erdoğan Of'taki sel bölgesini havadan inceledi
Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Trabzon'un Of ilçesindeki sel nedeniyle bölgeye gitti. Başkan Erdoğan, Of ve Hayrat'ı helikopterle havadan inceledi.
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Rize'de toplu açılış töreni ve incelemelerde bulunmak için hafta sonunu baba ocağında geçiren Başkan Recep Tayyip Erdoğan Trabzon'dan ayrıldı.
SEL BÖLGESİNİ HAVADAN İNCELEDİ
Toplu açılış töreni ve incelemelerde bulunmak için cuma günü baba ocağı Rize'ye gelen Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rize-Artvin Havalimanı'ndaki incelemesinin ardından helikopter ile Trabzon'un Of ve Hayrat ilçelerinde yaşanan sel ve heyelanların zarar verdiği bölgeyi havadan inceledi.
Helikopterle Trabzon Havalimanına gelen Başkan Erdoğan Trabzon'dan ayrıldı.