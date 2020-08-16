İşte okulların açılacağı tarih! MEB yeni eğitim öğretim yılı takvimini yayımladı...

Yazıya göre, Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğüne bağlı eğitim kurumları istemeleri halinde 17 Ağustos 2020 Pazartesi gününden itibaren uzaktan eğitim yoluyla tüm kademe ve sınıf düzeylerinde öğrencilerin eksik konu ve kazanımlarına yönelik program uygulamasına başlayabilecek. 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı 31 Ağustos 2020 Pazartesi günü itibarıyla başlayacağından resmi ve özel örgün eğitim kurumlarının tamamı bu tarihten itibaren uzaktan eğitim yoluyla öğrencilerin eksik konu ve kazanımlarına yönelik program uygulamasına başlayacak.