15 Ağustos 2020, Cumartesi
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Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüste yeni vaka sayısını açıkladı | 15 Ağustos Cumartesi

Son dakika haberi... , Twitter'dan 'nin günlük koronavirüs tablosunu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 1256 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 21 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 248 bin 117, can kaybı 5 bin 955 oldu.

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Giriş Tarihi: 15.08.2020 Güncelleme Tarihi: 15.08.2020
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Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüste yeni vaka sayısını açıkladı | 15 Ağustos Cumartesi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. Son 24 saatte yapılan 67 bin 214 testten 1256'sı pozitif çıktı, yaşamını yitiren 21 kişi ile toplam can kaybı 5 bin 955 oldu. Toplam iyileşen hasta sayısı ise 229 bin 972'ye yükseldi.

Son dakika: Bakan Koca 15 Ağustos verilerini açıklayıp uyardı: Son 45 günün... BAKAN KOCA 15 AĞUSTOS VERİLERİNİ AÇIKLAYIP UYARDI: SON 45 GÜNÜN...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Twitter hesabından paylaştığı tabloya göre; son 24 saatte 67 bin 214 test yapıldı, 1256 kişide daha koronavirüs tespit edildi. Virüs nedeniyle 21 kişi hayatını kaybederken, 992 kişi de iyileşti. Bugünkü verilerle, toplam test sayısı 5 milyon 659 bin 286, toplam hasta sayısı 248 bin 117, toplam vefat sayısı 5 bin 955, hastalarda zatürre oranı yüzde 7,6, ağır hasta sayısı 668, toplam iyileşen hasta sayısı 229 bin 972 oldu.

BAKAN KOCA'DAN UYARI

Bakan Koca verilere ilişkin, "Son 45 günün en yüksek pozitif tanı -yeni hasta- sayısına ulaştık. Kritik göstergemiz olan ağır hasta sayısı, genellikle risk grubunda olup hastalığa yakalananlar ile artıyor. Yeni hasta sayısını, ağır hasta sayısını, can kayıplarını birlikte azaltalım" değerlendirmesinde bulundu.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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