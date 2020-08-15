Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüste yeni vaka sayısını açıkladı | 15 Ağustos Cumartesi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. Son 24 saatte yapılan 67 bin 214 testten 1256'sı pozitif çıktı, yaşamını yitiren 21 kişi ile toplam can kaybı 5 bin 955 oldu. Toplam iyileşen hasta sayısı ise 229 bin 972'ye yükseldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Twitter hesabından paylaştığı tabloya göre; son 24 saatte 67 bin 214 test yapıldı, 1256 kişide daha koronavirüs tespit edildi. Virüs nedeniyle 21 kişi hayatını kaybederken, 992 kişi de iyileşti. Bugünkü verilerle, toplam test sayısı 5 milyon 659 bin 286, toplam hasta sayısı 248 bin 117, toplam vefat sayısı 5 bin 955, hastalarda zatürre oranı yüzde 7,6, ağır hasta sayısı 668, toplam iyileşen hasta sayısı 229 bin 972 oldu.

SON 45 GÜNÜN en yüksek pozitif tanı -yeni hasta- sayısına ulaştık. Kritik göstergemiz olan Ağır Hasta sayısı, genellikle risk grubunda olup hastalığa yakalananlar ile artıyor. Yeni hasta sayısını, ağır hasta sayısını, can kayıplarını birlikte azaltalım. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/g4r2arEtJU — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) August 15, 2020

BAKAN KOCA'DAN UYARI

Bakan Koca verilere ilişkin, "Son 45 günün en yüksek pozitif tanı -yeni hasta- sayısına ulaştık. Kritik göstergemiz olan ağır hasta sayısı, genellikle risk grubunda olup hastalığa yakalananlar ile artıyor. Yeni hasta sayısını, ağır hasta sayısını, can kayıplarını birlikte azaltalım" değerlendirmesinde bulundu.