15 Ağustos 2020, Cumartesi
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Son dakika: Bakan Koca'dan koronavirüs uyarısı: Ağır hastaların neler yaşadığını yaşamadan bilemezsiniz

Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Dünkü yeni hasta sayısı 1.226... Ağır hasta sayısı: 656... Ağır hastalara virüs, genellikle, hastalığı hafif veya belirtisiz yaşayanlardan geçiyor. Ağır hastaların neler yaşadığını, yaşamadan bilemezsiniz. Sıcak da olsa maskenizi takın, zorlansanız da mesafe kuralına uymaya çalışın." açıklamasında bulundu.

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Giriş Tarihi: 15.08.2020 Güncelleme Tarihi: 15.08.2020
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Son dakika: Bakan Koca'dan koronavirüs uyarısı: Ağır hastaların neler yaşadığını yaşamadan bilemezsiniz

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dünkü yeni hasta ve ağır hasta sayısını hatırlatarak, "Sıcak da olsa maskenizi takın, zorlansanız da mesafe kuralına uymaya çalışın" dedi.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Dünkü Yeni Hasta Sayısı: 1.226 Ağır Hasta Sayısı: 656 Ağır hastalara virüs, genellikle, hastalığı hafif veya belirtisiz yaşayanlardan geçiyor. Ağır hastaların neler yaşadığını, yaşamadan bilemezsiniz. Sıcak da olsa maskenizi takın, zorlansanız da mesafe kuralına uymaya çalışın" ifadesini kullandı.

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