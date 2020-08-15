Çinli kadın cinayetinin sırrı çözüldü

SABAH, İstanbul'da kaybolduktan sonra öldürüldüğü ortaya çıkan Çin Halk Cumhuriyeti vatandaşı 31 yaşındaki Lisha Yu'nun ölümü ile ilgili başlatılan soruşturma sonucunda cinayetin sırlarının nasıl çözüldüğünü belgelere dayanarak açıklıyor.

İddianameye göre olay şöyle gelişti: Yunuscan Türkistanlı'nın idaresinde olan ve içinde Hüseyin Ahmed ve Abduvahap Abdurrahman'ın da bulunduğu aracın, Çinli kadının aracına Küçükçekmece'de arkadan çarptığı, böylelikle Lisha Yu'nun aracının durmasının sağlandığı, ardından Yu'yu zorla kendi araçlarına soktuğu belirlendi.

Bu arada Abdurrahman'ın Yu'nun ağzını kapattığı, Ahmed'in de Çinli kadının aracını ortadan kaldırmak için olay yerinde kaldığı anlaşıldı. Bağıran kadının ellerini arkadan bağlayan, sonra da valize koyarak bagaja sokan şüphelilerin, Doğu Türkistanlı doktor Abdulgaffar Tamuygur'un Bilecik Söğüt'teki çiftliğine gitmeye karar verdikleri belirlendi.

Sabaha doğru Abdurrahman'ın Lisha Yu'yu kontrol ettiğinde nefes almadığını ve ölmüş olduğunu gördüğü tespit edildi. Cesedi, çiftlikte 1.5 metrelik çukur kazıp gömdüğü belirlenen şüpheliler, ilerleyen günlerde Ağır Ceza'da yargılanacak.