Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüs vaka sayısını açıkladı

İlk olarak Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve adeta dünyayı esir alan yeni tip koronavirüs şu ana kadar 15 milyonu aşkın kişiye bulaştı. Sosyal hayatı bir anda yok eden koronavirüsü durdurmak için dünyadaki bütün bilim insanları gece gündüz çalışmaya başladı.

Çin'de ve İran'da koronavirüsün görülmesi ile birlikte ciddi tedbirler alan hükümet salgının ülkemize girişini ciddi boyutta geciktirdi. 11 Mart'tan bu yana ise alınan kararlar ve sağlık sistemimiz dünyaya örnek oldu.

BAKAN KOCA UYARIDA BULUNDU

Gelen son dakika haberine göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 14 Ağustos koronavirüs vaka sayısını açıkladı.

"En yüksek test sayısına ulaştık. AĞIR HASTA sayımız 656'ya yükseldi. Veriler, yaşı veya hastalığı sebebiyle risk grubunda olup, COVID-19'a yakalananların sayısında artış olduğunu gösteriyor. Dışarda risk alıp, eve taşımayın. 1 hasta, hasta bir AİLE demek. "