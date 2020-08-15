Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 32 gözaltı
Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kilo 558 gram uyuşturucu, 10 ruhsatsız tabanca, bir av tüfeği ele geçirildi, 32 şüpheli gözaltına alındı.
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İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticaretiyle mücadele çalışmaları kapsamında kentte belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.
Operasyonda 32 şüpheli "uyuşturucu bulundurmak ve kullanmak" suçlamasıyla gözaltına alındı.
Adreslerdeki aramalarda 3 kilo 558 gram uyuşturucu, 10 ruhsatsız tabanca, bir av tüfeği, 5 hassas terazi ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi.
Zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.