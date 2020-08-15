15 Ağustos 2020, Cumartesi
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Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 32 gözaltı

'te düzenlenen operasyonunda 3 kilo 558 gram uyuşturucu, 10 ruhsatsız tabanca, bir av tüfeği ele geçirildi, 32 şüpheli gözaltına alındı.

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Giriş Tarihi: 15.08.2020 Güncelleme Tarihi: 15.08.2020
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Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 32 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticaretiyle mücadele çalışmaları kapsamında kentte belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Operasyonda 32 şüpheli "uyuşturucu bulundurmak ve kullanmak" suçlamasıyla gözaltına alındı.

Adreslerdeki aramalarda 3 kilo 558 gram uyuşturucu, 10 ruhsatsız tabanca, bir av tüfeği, 5 hassas terazi ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi.

Zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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