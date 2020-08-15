Başkan Erdoğan'dan Rize'de flaş açıklamalar

Erdoğan, bugün açılışını gerçekleştirdiği Ricosta Oteli'nde düzenlenen AK Parti Rize İl Teşkilatı yemeğine katıldı.

Otelin Rize'ye kazandırılmasında emeği geçen hemşehrisine teşekkür eden Erdoğan, bu tür yatırımların devamını beklediklerini söyledi.

Kentin, AK Parti'nin yatırım ve eser siyasetinin katkıları, Rizeli hemşehrilerinin de gayretleriyle günden güne geliştiğini ifade eden Erdoğan, bütün kurumların gece gündüz demeden Rize'nin kalkınması için el birliği içinde çaba sarf ettiğini belirtti.

- "Ayder'imizi çok farklı bir hale getireceğiz"

Yarın Ayder'i son haliyle gezip göreceğini, geldiği noktayı yerinde denetleyeceğini vurgulayan Erdoğan, "Oradaki birçok kaçak, göçek, salıncaklar filan yıkıldı. Konutlar da oradaki sahipleriyle konuşularak yıkılıyor. Onların yerine de kendilerine daha sonra gayet güzel bir şekilde Rize'nin yerel mimarisine de uygun olarak yapılacak konutlardan verilmek suretiyle Ayder'imizi çok farklı bir hale getireceğiz." diye konuştu.

Erdoğan, şu anda Ayder'in yolları ve altyapısının büyük ölçüde bittiğini söyledi.

Ayder'in Rize için çekim alanı olacağını vurgulayan Erdoğan, "Orada da tabii oteller oluyor. Şimdi burada yine yapılmakta olan bazı yatırımlar var. Bu yatırımlarla beraber Rize inşallah Doğu Karadeniz'de çok daha farklı bir konuma gelecek. Tabii Rize'de sahilde yeni düzenlemeler şu anda planlarımızın içerisinde." ifadelerini kullandı.

Rize-Artvin Havalimanı'nı 2022'ye yetiştireceklerini belirten Erdoğan, bu yatırımın Rize ve Artvin'e geliş gidişleri ciddi manada rahatlatacağını anlattı.

Havaalanı ile ana ocağına gelirken çok daha rahat geleceğini vurgulayan Erdoğan, "Yarın Güneysu Hastanesi projemize ilişkin bilgi alacağız. Bir hastane açmanın gayreti içindeyiz. Yer tespitlerini yaptık. İlgili arkadaşlarımızla yarın bizzat yerinde görerek süratle bu hastanemizle ilgili çalışmalarımızı başlatacağız. Karadeniz'in incisi Rize'nin hak ettiği konuma gelmesi için koşturuyoruz. İnşallah bundan sonra 80 vilayetimizle beraber Rize'nin de kalkınması için mücadelemize devam edeceğiz. Durmak yok, yola devam." dedi.

Erdoğan, yollarına çıkarılan engellere takılıp kalmayacaklarını, önlerini kesmeye çalışanlarla uğraşacak vakitleri ve hallerinin olmadığını dile getirdi.

Yapacak çok işlerinin bulunduğuna dikkati çeken Erdoğan, laf değil iş üretmeye devam edeceklerini, hizmet aşklarını örselemeye yönelik girişimlere prim vermeyeceklerini vurguladı.

"Döviz kurundan, faizden, terörden, ülkemizin tökezlemesinden medet uman CHP zihniyetindeki muhterislere boyun eğmeyeceğiz." diyen Erdoğan, şöyle devam etti:

"İlk günkü aşkla, ilk günkü heyecanla ülkemize hizmet etmeyi sürdüreceğiz. Biz dertliyiz. Derdi, davası, ilkeleri, prensipleri olan bir partiyiz. Biz milletin emanetini sırtında taşıyan bir davayız. Biz önce millet, önce memleket diyen, mesele vatansa gerisi teferruattır şiarıyla hareket eden bir kadroyuz. Milli iradenin üstünde bir güç tanımadık, tanımıyoruz. Vatanımızın bekası dışında hiçbir hesap gütmedik, gütmüyoruz. Her karış toprağında bir yiğit yatan bu ülkeyi öyle kuru sözle değil, imanla, aşkla büyük bir tutkuyla seviyoruz. Biz bu ülkeye, bu ülkenin insanına sevdalıyız. Hamdolsun 40 yılı aşan siyasi hayatımızın hiçbir döneminde bize inanan, güvenen insanımızı yarı yolda bırakmadık. 18 yıllık iktidarımız döneminde bahaneler aramadık. Asla bahanelere sarılmadık. Sıkıntılarla karşılaşsak da Türkiye için, Türk milleti için kurduğumuz hayallerimizle kimsenin aramıza girmesine müsaade etmedik."

Gece gündüz demeden çalıştıkça milletin kendilerine destek verdiğini, her seçimde yükselen oy oranlarıyla partiye sahip çıktıklarını anlatan Erdoğan, samimiyetle mücadele ettikçe Allah'ın da nusretiyle işlerini kolaylaştırdığını belirtti.

- "Alnımız ak, başımız dik"

Mazlumların hakkını savundukça dış politikadan ekonomiye, sağlıktan üretime, turizmden ticarete birçok alanda önlerinin açıldığını vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti:

"83 milyonun tüm fertlerinden, Asya'dan Afrika'ya kadar 100 milyonlarca kardeşimizin her birinden aldığımız dualar ülkemizi daha da güçlendirdi. Yeri geldi vesayet güçlerinin tacizlerine meydan okuduk. Yeri geldi bölücü terör örgütünü açtıkları çukurlara gömdük. Yeri geldi FETÖ'yü kendi ihanetinde boğduk. Yeri geldi yedi düvele meydan okuduk. Gezi olaylarında sokak terörüne, 15 Temmuz'da kanlı darbe girişimine maruz kaldık. Meydanı ne devlet içindeki vesayet odaklarına ne gazete köşelerindeki darbe sevdalılarına ne de ülkemize kasteden teröristlere bırakmadık. Adaletten taviz vermeden, gayrimeşru yollara asla tevessül etmeden mücadelemizi demokrasi ve hukuk içinde yürüterek alnımız ak, başımız dik şekilde işte bugünlere kadar geldik."

Bugüne ne bölgemizde ne de Akdeniz, Ege ve Karadeniz'de ülkemizin yer almadığı bir denklemin başarı şansı yoktur.

Türkiye Turizmde, tarımda, eğitimde, ulaşımda ve her alanda ayağına vurulan prangaları bizimle birlikte kırmıştır.

Kadınlarımız, kızlarımız özgürlüklerine bizim dönemimizde kavuşmuştur.

IMF kapılarında bekletilen bir Türkiye vardı, 23,5 milyar dolar borcumuz vardı.

Paramızın değerini ve paramıza itibarı biz kazandırdık.

ERDOĞAN'DAN YUNANİSTAN'A TEPKİ

Yunanistan bu yaklaşımına devam ederse gereğini yaparız.

Oruç Reis 23 Ağustosa kadar faaliyetlerine devam edecek. En küçük tacizde bulunulması halinde gereken cevabı vermekten asla çekinmeyeceğiz. Yunanistan'dan beklentimiz, birilerinin kışkırtmasıyla değil aklı selim hareket etmesidir. İçeride ne kadar güçlü olursak dışarıda da o kadar güçlü ve etkili oluruz. Bugüne kadar yumuşatıcı olduk. Ancak Yunanistan yaklaşımımıza aynı şekilde cevap vermiyor. Bu tarzı devam ettirlerse biz gereğini yaparız