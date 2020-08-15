Son dakika: ALES için hes kodu gerekiyor mu? ALES sınavı için hes kodu gerekli mi?
ALES için hes kodu gerekiyor mu? 16 Ağustos Pazar günü yapılacak ALES sınavı öncesi HES kodu gerekli mi sorusunun yanıtı merak ediliyor. Sınavda ter dökecek adaylar ALES için HES kodu gerekli mi, nasıl alınır sorularına yanıt arıyor. Peki, ALES için hes kodu gerekiyor mu? ALES sınavı için hes kodu gerekli mi? Merak edilen detaylar haberimizde...
ALES için hes kodu gerekiyor mu? ALES sınavı için hes kodu gerekli mi? Sorularının yanıtları araştırılan konular arasında yer alıyor. ÖSYM Başkanı Halis Aygün tarafından yapılan son dakika açıklamasında, bundan böyle sınava girecek adayların HES kodu alması gerektiğini söyledi. Sınava girecek binlerce aday "HES kodu nasıl alınır" sorusunun yanıtını arıyor. Peki, ALES için hes kodu gerekiyor mu? ALES sınavı için hes kodu gerekli mi? Merak edilen detaylar haberimizde...
ALES SAAT KAÇTA, SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?
2020-ALES/1 sınavı 16 Ağustos saat 10.15'te başlayacak. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.
HES KODU İLE İLGİLİ ÖSYM'DEN AÇIKLAMA
ÖSYM Sınavlarına Başvurularda Sağlık Bakanlığından Edinilen "HES Kodu"nun Kullanılması
Başkanlığımızca uygulanacak sınavlara başvurularda adaylardan HES kodu bilgisi alınacaktır. Sınava başvuruda, HES kodu bilgisi ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine (AİS) kaydedilmeyen adayların başvuru yapmaları sistem tarafından kabul edilmeyecektir. Bu nedenle adayların, sınava başvuru işlemi yapmadan veya başvuru için başvuru merkezlerine gitmeden önce HES kodunu edinmiş olmaları gerekmektedir. Adaylar, HES kodunun nasıl edinileceği bilgisine Sağlık Bakanlığının https://hayatevesigar.saglik.gov.tr internet adresinden ulaşabileceklerdir. Adaylar, sahip olduğu HES kodunun ÖSYM sistemine kaydını, ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde (AİS) "PROFİLİM" alanında bulunan "HES KODU BİLGİLERİM" sayfasından yapacaklardır. Başvuru yapılan her sınav için kullanılacak olan HES kodunun geçerlilik bitiş tarihinin, söz konusu sınavın yapılacağı gün veya daha ileri tarihli olması gerekmektedir. HES kodu bilgisi ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine (AİS) kaydedilen adaylar sınavlara başvurularını yapabileceklerdir. e-YDS'ye başvuru yapacak adayların da ödeme işleminden önce HES kodunu edinmiş olmaları gerekmektedir.
ALES İÇİN HES KODU GEREKİYOR MU?
ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Aygün, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Değerli adaylarımız, pandemi döneminde Sağlık Bakanlığı tarafından alınan önlemler kapsamında, başkanlığımızca uygulanacak sınavlara başvurularda sizlerden HES Kodu bilgisi istenecektir" dedi
Sınav başvurusu yapacak adayların, başvuru işlemlerinden önce HES kodu alması gerektiğine dikkati çeken Aygün, şunları kaydetti:
"HES kodu için ayrıntılı bilgilere Sağlık Bakanlığımızın 'https://hayatevesigar.saglik.gov.tr' internet adresinden ulaşabilirsiniz. HES kodunun geçerlilik tarihinin, başvurulan sınavın yapılacağı gün veya daha ileri tarihli olması gerekmektedir. Adayların edindikleri HES kodunu ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde (AİS) 'Profilim' alanında bulunan 'HES Kodu Bilgilerim' sayfasından kaydetmeleri gerekmektedir."
ALES sınavı için HES kodu kullanılmayacaktır. ÖSYM tarafından yapılan açıklamada HES kodlarının 16 Ağustos tarihinde yapılacak ALES için istenmeyeceği bundan sonraki sınavlarda isteneceği bildirildi.
Aygün, ''Başvuruları daha önce tamamlanan sınavlar için adaylarımızın HES kodu sınavdan önce http://ais.osym.gov.tr 'ye sistem tarafından yansıtılacaktır. Dolayısıyla, başvuru süreci daha önce tamamlanan sınavlar için adaylarımızın HES kodu işlemi yapmalarına gerek yoktur. '' diye konuştu.