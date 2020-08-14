14 Ağustos 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Van'da PKK'ya darbe! Gri listedeki Destan kod adlı Belyan Bozyiğit öldürüldü

Van'da PKK'ya darbe! Gri listedeki Destan kod adlı Belyan Bozyiğit öldürüldü

Son dakika haberine göre; İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında; 11 Ağustos tarihinde, Van Çatak kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda, etkisiz hale getirilen 2 teröristten birinin, terörden arananlarda 500 bin TL’ye kadar ödülle GRİ LİSTE’de yer alan Destan kod adlı Belyan Bozyiğit olduğu tespit edilmiştir." denildi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 14.08.2020 Güncelleme Tarihi: 14.08.2020
ABONE OL
Van'da PKK'ya darbe! Gri listedeki Destan kod adlı Belyan Bozyiğit öldürüldü

Son dakika haberine göre; İçişleri Bakanlığı: İç güvenlik operasyonları kapsamında; 11 Ağustos tarihinde, Van Çatak kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda, etkisiz hale getirilen 2 teröristten birinin, terörden arananlarda 500 bin TL'ye kadar ödülleGRİ LİSTE'de yer alan Destan kod adlı Belyan Bozyiğit olduğu tespit edilmiştir.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA