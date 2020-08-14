Van'da PKK'ya darbe! Gri listedeki Destan kod adlı Belyan Bozyiğit öldürüldü

Son dakika haberine göre; İçişleri Bakanlığı: İç güvenlik operasyonları kapsamında; 11 Ağustos tarihinde, Van Çatak kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda, etkisiz hale getirilen 2 teröristten birinin, terörden arananlarda 500 bin TL'ye kadar ödülleGRİ LİSTE'de yer alan Destan kod adlı Belyan Bozyiğit olduğu tespit edilmiştir.