Son dakika: Üniversite rektör atamaları 2020 listesi! Yeni atanan rektörler kimler?

Son dakika... Üniversite rektör atamaları tamamlandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazetede yayımlanan atama kararına göre 16 üniversiteye rektör ataması yapıldı. Bu gelişmelerin ardından hangi üniversiteye hangi rektörün atandığı merak edilmeye başlandı. Yeni atanan rektörlere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, yeni atanan rektörler kimler? İşte üniversite rektör atamaları listesi...

YENİ ATANAN REKTÖRLER KİMLER?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 16 üniversiteye rektör atadı.

Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre,

Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mehmet Tümay,

Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Özlenen Özkan,

Ankara Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Necdet Ünüvar,

Atatürk Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Ömer Çomaklı,

Çukurova Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Meryem Tuncel,

Dicle Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mehmet Karakoç,

Fırat Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Fahrettin Göktaş,

Gazi Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Musa Yıldız,