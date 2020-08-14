Son dakika: Üniversite rektör atamaları 2020 listesi! Yeni atanan rektörler kimler?
Son dakika... Üniversite rektör atamaları tamamlandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazetede yayımlanan atama kararına göre 16 üniversiteye rektör ataması yapıldı. Bu gelişmelerin ardından hangi üniversiteye hangi rektörün atandığı merak edilmeye başlandı. Yeni atanan rektörlere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, yeni atanan rektörler kimler? İşte üniversite rektör atamaları listesi...
Son dakika... Üniversite rektör atamaları tamamlandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazetede yayımlanan atama kararına göre 16 üniversiteye rektör ataması yapıldı. Bu gelişmelerin ardından hangi üniversiteye hangi rektörün atandığı merak edilmeye başlandı. Yeni atanan rektörlere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, yeni atanan rektörler kimler? İşte üniversite rektör atamaları listesi...
YENİ ATANAN REKTÖRLER KİMLER?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 16 üniversiteye rektör atadı.
Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre,
Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mehmet Tümay,
Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Özlenen Özkan,
Ankara Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Necdet Ünüvar,
Atatürk Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Ömer Çomaklı,
Çukurova Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Meryem Tuncel,
Dicle Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mehmet Karakoç,
Fırat Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Fahrettin Göktaş,
Gazi Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Musa Yıldız,
İnönü Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Ahmet Kızılay,
İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. İsmail Koyuncu,
Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı,
19 Mayıs Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Yavuz Ünal,
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mustafa Verşan Kök, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Alim Yıldız,
Trakya Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu,
Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Tamer Yılmaz atandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, söz konusu atamaları 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 13'üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2'nci, 3'üncü ve 7'nci maddeleri gereğince yaptı.